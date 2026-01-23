DHS arresta a tres personas por protestar en una iglesia contra los operativos de ICE en Minneapolis

En una operación implementada de manera conjunta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), lograron detener a tres personas relacionadas con los disturbios llevados a cabo el domingo en el interior de una iglesia en St. Paul, Minnesota.

Un grupo inconformes con los operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron el domingo en la iglesia Cities Church de St. Paul cuando en su interior se llevaba a cabo un servicio religioso.

Empleando gritos intimidatorios, los inconformes con la política antiinmigrante implementada por el gobierno de Washington ingresaron al templo acusando a uno de los pastores de trabajar para el ICE.

“ICE fuera. Justicia para Renee Good”, era una de las frases que se les escuchó gritar.

Cabe señalar que la Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y David Easterwood, uno de sus pastores, es quien dirige la oficina local de ICE.

Sin embargo, después de revisar detenidamente un video del incidente difundido a través de redes sociales, las autoridades identificaron y detuvieron a Nekima Levy Armstrong, abogada de derechos civiles; a Chauntyll Louisa Allen, secretaria de la junta de la escuela St. Paul; y a William Kelly, señalado como veterano de las fuerzas armadas.

El gobierno federal ordenó incrementar los operativos de ICE. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

A los tres detenidos, la administración Trump los acusa de cargos de conspiración para privar el derecho a ejercer la religión, esto en virtud del artículo 18 USC 241, el cual recibe el nombre de “Conspiración contra los derechos”.

Dicha ley federal prohíbe que dos o más personas se confabulen para lesionar, amenazar o intimidar a alguien en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. Se utiliza frecuentemente en casos de crímenes de odio y mala conducta policial, con penas que van de 10 años a cadena perpetua o pena de muerte si resulta en muerte o secuestro.

Al respecto, Marques Armstrong, esposo de Nekima Levy Armstrong, emitió una declaración donde afirma que los arrestados llevados a cabo son para intimidar al resto de quienes han salido a las calles para exigir el final de la represión hacia los inmigrantes.

