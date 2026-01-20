El DHS reporta detención de 7,000 criminales, ¿confirma que la mayoría de inmigrantes arrestados no tiene historial criminal?

WASHINGTON.- Sin decirlo expresamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que menos del 10% de las personas que ha detenido en operaciones migratorias son criminales.

“Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 7,000 pandilleros durante el primer año de su segundo mandato”, indicó el DHS en un comunicado. “La secretaria [Kristi] Noem está cumpliendo con el mandato del presidente Trump de restablecer la seguridad en Estados Unidos y llevar a cabo deportaciones masivas. Estos 7,000 delincuentes atroces cometieron crímenes atroces, como asesinato, tráfico de drogas y trata de personas”.

La cifra está lejos de los más de 600,000 personas que Noem dijo a inicios de este mes que se han detenido en operaciones de ICE. En porcentaje, los 7,000 criminales que se reportan representan el 1.16% de los arrestos.

A pesar de ello, el DHS afirma que las operaciones migratorias están enfocadas en detener “a lo peor de lo peor”.

“Durante el primer año de mandato del presidente Trump, el ICE arrestó a 7,000 pandilleros”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin. “Cuando decimos que nos centramos en los peores de los peores, es exactamente a eso a lo que nos referimos. Muchos de ellos fueron admitidos por Joe Biden y nunca debieron haber estado en este país”.

McLaughlin indicó que ICE se está enfocando en criminales en las operaciones, pero las cifras del enfoque no concuerda con tal perspectiva. El fin de semana pasado, Noem dijo que solamente en Minnesota se ha detenido a 10,000 personas.

“El ICE está acelerado para arrestar a aún más pandilleros y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, afirmó McLaughlin.

A pesar de la afirmación constante de que las operaciones migratorias se enfocan en criminales, los agentes están separando familias con detención de personas sin historial de delitos.

Un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de finales de noviembre de 2025, reveló que ICE tiene a 65,735 personas en prisiones.

Agrega que esa cifra, 48.377 (o el 73.6% de las personas detenidas) no tienen antecedentes penales, según datos actualizados.

“Muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, incluidas infracciones de tráfico”, indica TRAC.

Desde la perspectiva del actual gobierno del presidente Trump, incluso las faltas menores son delitos, por lo que así se califica a los inmigrantes, también si solamente tienen como falta estar en Estados Unidos sin papeles, lo cual es una falta administrativa, no penal.

En Minnesota es donde ocurren actualmente las operaciones migratorias más duras contra cualquier indocumentados, desatando protestas masivas. En Minneapolis Renee Good, una madre de 37 años, murió a tiros perpetrados por un agente de ICE.

Los arrestos y los acuerdos

Según información del Proyecto de Datos de Deportación los niveles de arrestos por parte del ICE se colocan entre 650 y 1,000 al día.

La Prison Policy Initiative reveló que en las cárceles locales y estatales donde ICE tiene colaboración, bajo los acuerdos 287g, es donde ha habido un aumento de arrestos, ya que casi la mitad (48%) de las detenciones se realizan en cárceles locales y otros centros de detención.

Otras detenciones en las calles son principalmente contra personas sin historial criminal.

“Los agentes del ICE tienen cuotas de arrestos y están obligados a detener a casi todas las personas que sospechan carecen de ciudadanía estadounidense”, indica Prison Policy Initiative.

El reporte agrega que ha habido un impacto de las estrategias estatales y locales para bloquear el acceso de ICE a las cárceles en estados como Illinois, Nueva York y Oregon, donde los arrestos de ICE siguen siendo más bajos que en otros estados.