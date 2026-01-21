DHS aumenta a $2,600 dólares el pago a inmigrantes que decidan autodeportarse o serán detenidos

Con el objetivo de evitarles ser detenidos en los próximos meses para deportarlos a sus naciones de origen o bien a terceros países, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incrementó a $2,600 dólares la ayuda ofrecida a los inmigrantes carentes de estatus legal que opten por salir de Estados Unidos de manera voluntaria.

De esta manera, quienes se inscriban para auto deportarse a través de la aplicación CBP Home recibirán el dinero mencionado y también un boleto de avión para llevarlos a sus respectivos países.

Mediante un comunicado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, exhortó a las personas que se encuentran el territorio estadounidense sin un documento para avalar su estancia aceptar el apoyo brindado por las autoridades, pues de lo contrario, al final terminarán siendo deportados, pero de una manera no tan amigable.

“Desde enero de 2025, 2.2 millones de extranjeros ilegales se han auto deportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home.

Para celebrar el primer año de esta administración, los contribuyentes estadounidenses están aumentando generosamente el incentivo para que aquellos que se encuentran en este país de forma ilegal se marchen voluntariamente, ofreciéndoles una bonificación de salida de $2,600 dólares.

Los inmigrantes deberían aprovechar este regalo y auto deportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán”, indica parte del texto.

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, miles de inmigrantes han sido detenidos para ser deportados a sus naciones de origen. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

El ofrecimiento del gobierno es temporal y contempla la condonación de cualquier multa o sanción civil por no abandonar el país.

A través de esta campaña, el gobierno pretende ahorrarse una enorme suma de dinero destinada a poner fuera de Estados Unidos a las personas carentes de estatus legal.

En la actualidad, llevar a cabo la deportación forzosa de un inmigrante le implica al gobierno $18,245 dólares, pero si se realiza de manera voluntaria a través de la aplicación mencionada, sólo representa un gasto de $5,100 dólares, lo cual implica un ahorro para los contribuyentes un ahorro de $13,000 dólares por cada extranjero interesado en abandonar Estados Unidos.

Para acceder a la aplicación CBP Home, la persona interesada sólo se requiere descargarla y completar un formulario con cierta información, pues el DHS se encarga de continuar con el proceso incluyendo la programación del viaje y la entrega del dinero prometido una vez que se acredite estar de retorno en su país,

Sigue leyendo:

• El DHS acusa a los Hoteles Hilton por presuntamente negarse a hospedar a sus agentes en Minnesota

• DHS ofrecería hasta $3,000 para que inmigrantes se autodeporten

• Con un anuncio al estilo de los 90, DHS ofrece $1,000 a inmigrantes por autodeportarse (Video)