DHS ofrecería hasta $3,000 para que inmigrantes se autodeporten durante Navidad

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un aumento temporal del incentivo económico destinado a migrantes sin estatus legal que decidan autodeportarse durante la temporada navideña. La iniciativa contempla un “bono de salida” de $3,000 dólares para quienes abandonen Estados Unidos antes de que concluya diciembre.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre y se aplicará exclusivamente a las personas que gestionen su salida mediante la aplicación oficial CBP Home. De acuerdo con el gobierno federal, el plan busca acelerar las salidas voluntarias y disminuir los costos asociados a detenciones y deportaciones.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero, cerca de1,9 millones de inmigrantes que residían ilegalmente en el país han optado por la autodeportación voluntaria, afirmó Kristi Noem.

La funcionaria advirtió que quienes no aprovechen este incentivo enfrentarán medidas más severas por parte de las autoridades migratorias. “Si no se autodeportan, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, declaró en un comunicado oficial, señaló Kristi Noem.

La aplicación CBP Home y el plan de salidas voluntarias

El DHS detalló que todas las personas elegibles que salgan del país antes de finalizar el año recibirán pasajes aéreos gratuitos hacia sus países de origen. Además, quedarán exentas de ciertas multas o sanciones civiles relacionadas con su permanencia ilegal, siempre que la salida sea voluntaria.

La administración Trump ha promovido la aplicación CBP Home como una herramienta clave para facilitar la salida del país sin pasar por la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reduciendo así el riesgo de detenciones y procesos de expulsión acelerada.

La plataforma, que reemplazó a la anterior CBP One, permite a los usuarios declarar su intención de salir, confirmar su partida una vez realizada y hacer seguimiento a su estatus migratorio ante el gobierno federal, explicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Según el DHS ,la función de autodeportación está dirigida a personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos o cuya libertad condicional migratoria ha expirado tras el vencimiento de protecciones temporales otorgadas por el gobierno.

Al notificar formalmente su salida mediante la aplicación, los migrantes podrían evitar consecuencias más graves, como arrestos, procesos judiciales prolongados o prohibiciones permanentes de reingreso al país, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

La agencia federal ha informado previamente que decenas de miles de personas han utilizado CBP Home para abandonar voluntariamente Estados Unidos. No obstante, no ha precisado cuántos migrantes han recurrido específicamente a la aplicación desde su lanzamiento.

Un portavoz del DHS señaló que alrededor de 1,6 millones de inmigrantes han salido de la población del país desde el 20 de enero, aunque no todos utilizaron CBP Home. Durante las fiestas, el incentivo económico se triplicó de $1,000 a $3,000 dólares, concluyó Kristi Noem.