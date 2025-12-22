Cuatro inmigrantes fallecieron en cuatro días en centros de detención de ICE: quiénes son

En un lapso de apenas cuatro días, cuatro inmigrantes murieron mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de detención ubicados en cuatro estados distintos de Estados Unidos.

Los decesos ocurrieron entre el 12 y el 15 de diciembre. De acuerdo con comunicados oficiales de la propia agencia, al menos 32 fallecimientos se registraron en centros de ICE durante 2025, una cifra que organizaciones de derechos humanos consideran alarmante, indicó Newsweek.

Los cuatro inmigrantes que fallecieron en centros de detención de ICE

El primer caso se produjo el 12 de diciembre, cuando Jean Wilson Brutus, ciudadano haitiano de 41 años, murió en el Hospital Universitario de Newark, en Nueva Jersey.

Según reportes, el hombre había sufrido una emergencia médica mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención de Delaney Hall.

Según ICE, había ingresado bajo custodia un día antes, el 11 de diciembre, tras ser arrestado por daños criminales. Servicios médicos de emergencia acudieron al centro y lo trasladaron al hospital, donde fue declarado muerto.

La agencia indicó que Brutus había ingresado sin documentación a Estados Unidos en junio de 2023 y se encontraba en libertad condicional mientras esperaba su proceso migratorio.

Dos días después, el 14 de diciembre, falleció Fouad Saeed Abdulkadir, eritreo de 46 años, en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, en Philipsburg, Pensilvania.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre se quejó de dolor en el pecho mientras estaba detenido.

El personal médico del centro le practicó maniobras de reanimación y solicitó asistencia de emergencia, pero fue declarado muerto en el lugar. Abdulkadir llevaba 215 días bajo custodia de ICE, en espera de una audiencia migratoria.

Otros dos fallecidos en Michigan y Mississppi

El 15 de diciembre, Nenko Stanev Gantchev, ciudadano búlgaro de 56 años, fue encontrado inconsciente en su celda durante una revisión de rutina en el Centro de Procesamiento de North Lake, en Baldwin, Michigan.

Personal médico inició RCP y solicitó apoyo externo, pero no logró salvarle la vida. ICE señaló que la causa oficial de la muerte seguía bajo investigación, aunque se sospechaba que fue por causas naturales.

Gantchev contaba con estatus previo de residente permanente legal y se encontraba a la espera de procedimientos de deportación.

Ese mismo día se reportó la muerte de Delvin Francisco Rodríguez, nicaragüense de 39 años, en un hospital de Natchez, Mississippi. El hombre había sido arrestado por ICE en septiembre de 2025 y permanecía detenido en el Centro de Detención del Condado de Adams.

Fue hospitalizado el 4 de diciembre tras una emergencia médica y, días después, tras una prueba fallida de función cerebral, fue desconectado del respirador conforme a los deseos de su familia. Su muerte fue confirmada por la agencia el 15 de diciembre.

ICE dice que garantiza la atención médica en centros de detención

Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que el incremento de detenciones ha limitado el acceso a atención médica.

Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE revisan cada caso para determinar si se cumplieron los estándares de detención.

Por su parte, ICE escribió en un comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre. Allí expuso:

“Se brinda atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda su estancia. Todas las personas bajo custodia del ICE reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención; una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso a la custodia del ICE o a su llegada a un centro; acceso a citas médicas; y atención de emergencia las 24 horas. En ningún momento durante la detención se le niega a un extranjero detenido la atención de emergencia”.

Te puede interesar:

· “Deportaciones infunden miedo de forma generalizada”, acusa líder de la Conferencia de Obispos Católicos

· Cómo cambiará la ley de inmigración para 20206 en EE.UU.

· Qué significa para los aplicantes que EE.UU. suspenda la “lotería de visas”