Qué significa para los aplicantes que EE.UU. suspenda la “lotería de visas”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció su intención de suspender un programa de visas que permite la entrada legal de extranjeros al país, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la decisión implica una paralización total del mecanismo migratorio vigente.

La medida se dio a conocer luego de que se confirmara que el sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown era titular de una tarjeta de residencia permanente obtenida a través de este programa, lo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración.

Desde el Gobierno, la secretaria de Seguridad Nacional informó que la decisión responde a una orden directa del presidente Donald Trump, con el objetivo de evitar que el sistema migratorio sea utilizado de forma que represente un riesgo para la población estadounidense, afirmó Kristi Noem.

“Por orden del presidente Donald Trump, instruyo de inmediato al USCIS a suspender el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense resulte perjudicado por este programa desastroso”, expresó la funcionaria en redes sociales, señaló Kristi Noem.

El Departamento de Seguridad Nacional supervisa al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de emitir las tarjetas de residencia permanente, aunque la administración general del programa recae en el Departamento de Estado, responsable de la selección de beneficiarios.

El programa de visas bajo la lupa

El presunto autor del ataque fue identificado como Claudio Neves Valente, exalumno de la Universidad de Brown, de 48 años y nacionalidad portuguesa, quien también está acusado de la muerte de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, según informaron las autoridades.

Valente ingresó a Estados Unidos en 2017 mediante una visa DV1 y posteriormente obtuvo la residencia permanente. Su cuerpo fue hallado sin vida el jueves por la noche, aunque las circunstancias de su fallecimiento no fueron detalladas oficialmente.

El programa de visas de diversidad, conocido como “lotería de visas”, es administrado por el Departamento de Estado y está dirigido a ciudadanos de países con bajos índices históricos de inmigración hacia Estados Unidos, mediante un sistema de selección aleatoria anual.

Cada año, hasta 55,000 personas son beneficiadas con este programa, aunque deben cumplir requisitos educativos, laborales y de seguridad similares a los exigidos a otros solicitantes de visas de inmigrante, según establece la normativa vigente.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que los recientes hechos “demuestran la amenaza que representa el programa de visas de diversidad para la seguridad nacional”, y aseguró que se trabaja de manera coordinada con el DHS para revisar el sistema.

El presidente Donald Trump ha sido un crítico persistente de este programa desde su primer mandato, impulsando su eliminación y proponiendo un sistema de puntos que priorice inmigrantes con alta formación, dominio del inglés y perfiles laborales calificados.

El anuncio representa una nueva escalada en la política migratoria de la actual administración, que en las últimas semanas amplió la lista de países con restricciones de viaje y suspendió decisiones sobre solicitudes de asilo tras otros episodios de violencia.