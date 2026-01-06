El DHS acusa a los Hoteles Hilton por presuntamente negarse a hospedar a sus agentes en Minnesota

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunció que la cadena de Hoteles Hilton presuntamente implementó una campaña para impedir que sus agentes se hospedaran en Minnesota para cumplir con el objetivo de arrestar a personas implicadas en presuntos fraudes.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el DHS dio a conocer que la cadena Hilton bloqueó las reservas de habitaciones realizadas a través de cuentas de correo ligadas al gobierno.

“@HiltonHotels ha lanzado una campaña coordinada en Minneapolis para NEGAR el servicio a las fuerzas del orden del DHS.

Cuando los oficiales intentaron reservar habitaciones utilizando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels CANCELÓ maliciosamente sus reservas”, indica parte del texto.

Al respecto, un portavoz de la cadena Hilton, emitió una declaración al diario The Hill donde aclaró que el incidente denunciado por el DHS se produjo en un hotel gestionado por una empresa ajena al conglomerado.

“Este hotel es de propiedad y gestión independientes, y estas acciones no reflejan los valores de Hilton.

Hemos estado en contacto directo con el hotel y se han disculpado por las acciones de su equipo, que no se ajustan a sus políticas. Han tomado medidas inmediatas para resolver este asunto. La postura de Hilton es clara: nuestras propiedades están abiertas a todos y no toleramos ninguna forma de discriminación”, señala el texto.

El Departamento de Seguridad Nacional está implementado un operativo para detener a presuntos defraudadores del gobierno en Minnesota. (Crédito: Wally Skalij / AP)

Por su parte, Everpeak Hospitality, empresa administradora del hotel, publicó un comunicado en su sitio web ofreciendo una disculpa al personal de DHS que le fue negada la posibilidad de concretar una reserva de hospedaje en la ciudad más grande de Minnesota.

“Everpeak Hospitality ha actuado con rapidez para abordar este asunto, ya que no se ajusta a nuestra política de ser un lugar acogedor para todos.

Estamos en contacto con los huéspedes afectados para asegurar su alojamiento. No discriminamos a ninguna persona ni agencia y pedimos disculpas a las personas afectadas. Nos comprometemos a recibir a todos los huéspedes y a operar de acuerdo con los estándares de la marca, las leyes aplicables y nuestra función como proveedor profesional de servicios de hospitalidad”, indica el documento.

