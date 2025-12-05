Alcalde de Minneapolis contradice a Donald Trump y defiende a los refugiados somalíes

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, no sólo niega que los refugiados somalíes viviendo en la ciudad donde gobierna sean problemáticos como lo afirma el presidente Donald Trump, sino que destaca su respecto mostrado hacia la comunidad donde viven.

Al inicio de esta semana, el mandatario de la nación calificó a Minnesota como “un infierno” debido a que la administración federal anterior permitió la llegada de un alto número refugiados somalís, los cuales asegura “deberían irse”, pues representan una amenaza latente para la seguridad del país.

“Cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control total del otrora gran estado de Minnesota.

No estaría orgulloso de tener al mayor somalí… miren su nación, miren lo mala que es su nación… ni siquiera es una nación, es solo gente que camina y se mata entre sí”, expresó.

Después, la declaración fue respaldada por Abigail, portavoz de la Casa Blanca, quien, a través de una publicación en redes sociales, les reprochó a los demócratas haberles abierto la puerta de acceso al país a los somalís.

“El presidente Trump tiene toda la razón al destacar los problemas causados por los inmigrantes somalíes radicales que los demócratas permitieron invadir nuestro país y robar a los contribuyentes estadounidenses”, indicó con respecto a la ayuda que todavía se les brinda.

Miles de somalíes viven como refugiados en Minneapolis, pero quizá eso cambiará con la nueva administración federal. (Crédito: Jessie Wardarski / AP)

Sin embargo, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el alcalde demócrata Jacob Frey niega que los señalamientos de Donald Trump sean verdad e incluso respalda la estadía de los refugiados somalíes.

“Donald Trump parece soltar lo que se le viene a la cabeza en el momento. Pero, la cuestión es esta: vengan a Minneapolis, no encontrarán un infierno, sino una ciudad hermosa.

No encontrarás una comunidad que esté destruyendo Minneapolis entre nuestros somalí-estadounidenses; encontrarás un grupo de personas que está impulsando Minneapolis y que se enorgullece de estar aquí. Se enorgullecen de llamar hogar a este extraordinario lugar”, expuso.

Los señalamientos de Trump sobre la inmigración somalí se sustentan en datos de la Oficina del Censo, donde se advierte que, hasta 2024, en Minnesota se concentraba la mayor cantidad de refugiados de dicha nación con cerca de 107,000.

Sigue leyendo:

• Trump llama “basura” a somalíes y amenaza con plan migratorio en Minneapolis contra esta población

• Tim Walz y Donald Trump encienden las redes sociales al lanzarse descalificaciones

• Gobernador de Minnesota le reprocha a Donald Trump haber elegido “sumir a la economía en el caos”