Con un anuncio al estilo de los 90, DHS ofrece $1,000 a inmigrantes por autodeportarse (Video)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sorprendió durante la jornada oficial del Cyber Monday con una estrategia para incitar a la autodeportación de los inmigrantes indocumentados: un anuncio al estilo de los comerciales televisivos de los años 90.

Con colores brillantes, música sencilla y frases cortas diseñadas para imitar las promociones clásicas de esa época, la agencia lanzó “la oferta de vacaciones de su vida”, dirigida a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos para residir en el país.

El video, publicado en X, presenta la propuesta como si fuera una promoción especial de fin de año: un vuelo gratis de regreso al país de origen y un incentivo de $1,000 dólares para quienes decidan autodeportarse voluntariamente.

Todo el proceso gestionado a través de la aplicación móvil CBP Home, que se ha convertido en herramienta clave del gobierno federal para acelerar procesos migratorios fuera del sistema tradicional.

The CBP Home App is offering illegal aliens the best Cyber Monday deal of the season.



Fly home for FREE and receive a $1,000 exit gift.https://t.co/YGo3uuO3hc pic.twitter.com/bxZpJuDRZK — Homeland Security (@DHSgov) December 1, 2025

La oferta del DHS por Cyber Monday: vuelo gratis, $1,000 y perdón de sanciones

Según el comunicado del DHS, el procedimiento comienza descargando la aplicación CBP Home y proporcionando la información solicitada.

Una vez completados los datos personales y confirmado el interés en regresar al país de origen, el gobierno se encarga del resto: coordinar la salida, pagar el transporte y entregar los $1,000 al concluir el proceso.

Además del incentivo económico, quienes utilicen el programa obtendrán el perdón de multas o sanciones civiles relacionadas con haber permanecido en el país de manera irregular.

El DHS también destacó un elemento adicional dirigido a quienes buscan una segunda oportunidad: la posibilidad de solicitar un reingreso legal en el futuro, algo que no siempre ocurre en casos de deportación ejecutada por las autoridades.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, reforzó el mensaje con un tono orientado a presentar el plan como una alternativa práctica durante la temporada navideña.

En su declaración, afirmó que quienes están en el país sin documentos enfrentan dos caminos: autodeportarse y recibir beneficios, o permanecer en situación irregular y arriesgarse a un arresto y posterior deportación.

Te puede interesar:

· ONG acusa a Patrulla Fronteriza de hacer redada ilegal en campamento de migrantes en Arizona

· Joven madre deportada a Honduras exige reunirse con su bebé de 8 meses en EE.UU.

· Arrestaron a activistas que bloquearon la salida de agentes de ICE en Nueva York