ONG acusa a Patrulla Fronteriza de hacer redada ilegal en campamento de migrantes en Arizona

La Patrulla Fronteriza ejecutó una redada ilegal en un campamento de ayuda cerca de la frontera de Arizona y arrestó a tres personas sin orden judicial, según acusó en sus redes sociales el grupo humanitario ‘No Más Muertes’.

Los hechos, según describió la ONG en un comunicado, ocurrieron el 23 de noviembre pasado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza se presentaron a las afueras del Campamento Humanitario Byrd, donde gritaron a través de altavoces: “Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, salgan, salgan”.

Los agentes federales solicitaron permiso a los voluntarios de ‘No Más Muertes’ para entrar al campamento, donde se ofrece primeros auxilios y comida a migrantes que están en peligro, pero les negaron el acceso por no contar con una orden judicial, informó el grupo.

Después de una hora de espera, los agentes entraron al campamento rompiendo puertas y ventanas, agregó la asociación.

Los agentes aseguraron que estaban en una “persecución inmediata”, por lo que no requerían de la orden judicial para entrar.

Pero la organización aseveró que esperar una hora afuera del campamento no cumple con las características de “persecución inmediata”.

If you are a journalist who would like to speak to someone from our team about this, please email media@nomoredeaths.org https://t.co/MDF8RWlDJX — No More Deaths | No Más Muertes (@NoMoreDeaths) December 1, 2025

Esta es la cuarta vez que agentes de la Patrulla Fronteriza realizan una redada en el campamento humanitario, pero, “es la primera vez que los agentes entran en edificios sin orden judicial, lo que supone una nueva escalada por parte de la agencia”, sostiene el colectivo, para quien esta agresión no es un incidente aislado, pues señalan que, en todo EEUU, agentes federales de inmigración han adoptado tácticas “cada vez más ilegales y agresivas”.

El grupo humanitario sostuvo que este último acto es una muestra más de “la violencia y las tácticas ilegales” que está implementado ahora el Servicio de Inmigracion y Control Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en todo el país.

“Afirmamos el derecho de todas las personas independientemente de su estatus migratorio de recibir ayuda humanitaria. El campamento Byrd siempre ha funcionado de acuerdo con los protocolos establecidos por el derecho internacional humanitario”, afirmó ‘No Más Muertes’ en el mismo comunicado.

El Campamento Bird, ubicado en Arizona, opera desde el año 2004 con el objetivo de poner fin a la serie de muertes de inmigrantes indocumentados que cruzan por esta región. Durante más de una década, refiere el colectivo No Más Muertes, los trabajos del refugio se realizaron en el contexto de una “tensa tregua” entre los voluntarios y los líderes del sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza.

Sumado al aumento en la violencia de las operaciones de los agentes migratorios, fiscales federales han presentado cargos contra nueve voluntarios del colectivo No Más Muertes.

Entre los indiciados se encuentra Scott Warren, quien es acusado de dos delitos por dar refugio a inmigrantes y un cargo por conspiración para transportar y dar refugio a las personas en movilidad que buscan ingresar a EEUU sin documentación.

El grupo humanitario ‘No Más Muertes‘ auxilia a migrantes en riesgo en la frontera sur de Estados Unidos. Crédito: No Más Muertes | Cortesía

PROMESA CUMPLIDA

Desde que Trump asumió el poder por segunda ocasión en enero del 2025, enfatizó que iba a cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país.

En su primer día al frente también declaró una «emergencia nacional» en la frontera con la que autorizó el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para «asegurarla» y repeler «formas de invasión», incluyendo la migración hacia EEUU, y el tráfico de drogas.

Además, ordenó a las autoridades «deportar inmediatamente» a todas las personas que entren de manera irregular en EEUU, adelantando que se restaurarían las deportaciones en caliente.

«En estos momentos nos estamos concentrando en los peores», dijo en se entonces en una entrevista a medios el ‘zar fronterizo’ de los Estados Unidos, Tom Homan, señalando que se trataba de gente que representa una amenaza para la seguridad nacional o pública y destacando que no puede haber una seguridad nacional «fuerte» si la frontera no está asegurada.

Sigue leyendo:

Arrestaron a activistas que bloquearon la salida de agentes de ICE en Nueva York

Docentes en Chicago trabajan para disminuir temor de los estudiantes ante leyes migratorias

Defensores de los migrantes quieren que la administración Trump rinda cuentas