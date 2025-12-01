Joven madre deportada a Honduras exige reunirse con su bebé de 8 meses en EE.UU.

Kimberlyn Yaritza Menjivar Aguilar, una joven hondureña de 22 años, fue deportada a finales de noviembre. De manera inesperada, porque cumplía con un trámite migratorio, fue arrestada y expulsada del país sin su bebé de ocho meses.

En medio de la sensible separación, tiene el consuelo de que el bebé permanece bajo cuidado de su pareja en EE.UU. Ahora, desde la casa de sus padres, exige que le permitan reunirse nuevamente con su hijo.

Menjivar Aguilar vivía en St. Cloud junto a su pareja y, poco antes de dar a luz en marzo, ambos se mudaron temporalmente a Dakota del Sur. A pesar de haber obtenido la aprobación para un permiso de trabajo, fue durante una cita rutinaria de toma de huellas dactilares cuando agentes federales la detuvieron en septiembre.

En una entrevista con WCCO, publicada por CBS, la joven recordó la confusión y el miedo del momento en que los agentes la confrontaron. “¿Es tu bebé?”, dije que sí. Y poco después me preguntaron si estaba amamantando. Dije que no”, relató Menjivar Aguilar. “Me arrestaron esposada a la espalda”.

La joven madre firmó un documento para ser deportada con su bebé, dijo su abogado

Su abogada, Kelly Clark, sostiene que la inmigrante firmó un documento que, según le explicaron, le permitiría llevarse a su hijo si era deportada. Sin embargo, ese supuesto acuerdo no se cumplió.

“Ella firmó algo que le dijeron que era: ‘Si te sacan puedes llevarte a tu bebé contigo’, y firmó ese documento, pero al final la sacaron sin su bebé”, afirmó Clark.

La historia migratoria de Menjivar Aguilar comenzó cuando tenía 17 años. Huyó de Honduras junto a su hermano menor para escapar de las pandillas y con la esperanza de reunirse en EE.UU. con su padre, que también fue deportado.

De acuerdo con una declaración oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la joven ingresó al país sin autorización el 13 de abril de 2021 y fue liberada mientras avanzaba su proceso legal. Sin embargo, en octubre de 2022 un juez ordenó su deportación debido a una cita judicial perdida.

Según Menjivar Aguilar, nunca recibió notificación porque su padre manejaba toda su correspondencia.

A la compleja situación se suma otro elemento: mientras estaba detenida le fue aprobada una visa especial de inmigrante juvenil, un estatus que podría abrirle la puerta para regresar legalmente a Estados Unidos. Ahora, su abogada trabaja junto a la familia para encontrar una vía que permita la reunificación con su hijo.

Desde Honduras, la joven expresa un único anhelo: “Lo único que quiero es estar con mi familia, mi bebé y mi pareja”.

Te puede interesar:

· Hospitalizan a tres inmigrantes que cayeron de la valla fronteriza en San Diego

· Arrestaron a activistas que bloquearon la salida de agentes de ICE en Nueva York

· Video contra ICE desata molestia de la oficina migratoria al cuestionar labor de agentes