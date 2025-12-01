Video contra ICE desata molestia de la oficina migratoria al cuestionar labor de agentes

Un video que critica el trabajo de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató molestia de dicha oficina, ya que defiende las operaciones contra inmigrantes indocumentados en varias ciudades de Estados Unidos.

“Los valientes padres y madres de @ICEgov mantienen a nuestras familias, nuestros vecindarios y nuestro país seguros”, escribió en X la subdirectora de ICE, Madison Sheahan.

Agregó que la agencia se dedica a detener a “depredadores infantiles, asesinos, pandilleros, violadores: estos son los inmigrantes ilegales criminales que ICE está expulsando de nuestro país”.

Sin embargo, no hace mención de recientes datos de CATO Institute que revelan que el 73% de las personas detenidas por la agencia no tienen historial criminal y solamente el 5% ha sido acusado de delitos violentos.

“Este anuncio es vergonzoso y antiestadounidense”, dijo Sheahan sobre la campaña lanzada por la organización Women’s March.

El video expone a un supuesto agente de ICE que llega a su casa, donde su hija le pregunta: “Papi, ¿cómo estuvo tu día?”.

El supuesto agente no responde a la niña, quien está en su habitación dibujando, mientras en la televisión se transmite un mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre las operaciones migratorias.

El momento álgido del video es cuando la niña abraza al agente migratorio, le pregunta sobre su día. Él simplemente respira, sin decir palabra, y se agacha a abrazar a su hija, al tiempo que aparece el mensaje: “¿Qué le dirán cuando te pregunte sobre tu día?”.

Tras la imagen familiar, el video muestra al supuesto agente realizando operativos migratorios, rompiendo cristales de autos, deteniendo a niños y adultos.

La campaña fue lanzada en Charlotte, Carolina del Norte, donde recientemente ICE realizó operativos contra indocumentados.

La organización Women’s March fue de las primeras en realizar manifestaciones masivas en contra del presidente Donald Trump, durante su primer periodo de gobierno en 2017.

Las redadas de ICE se realizan en varios estados y esta semana continúan con la operación ‘Swamp Sweep’ en Luisiana y Mississippi con agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes se han sumado a ICE en operativos en ciudades lejos de las fronteras.

