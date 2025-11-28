Inmigrante que quería visitar a su familia por Thanksgiving es detenida y deportada 

Una estudiante hondureña que intentaba viajar para sorprender a su familia durante Thanksgiving terminó detenida en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y deportada a Honduras en menos de 48 horas.

La joven, identificada como Any Lucía López Belloza, llevaba casi toda su vida en Estados Unidos y cursaba su primer año universitario. Su familia denunció que la deportación ocurrió pese a una orden judicial que debía frenar cualquier traslado inmediato.

Detención en el aeropuerto y deportación acelerada

De acuerdo con Newsweek, López Belloza ya había pasado por el control de seguridad del aeropuerto cuando agentes la detuvieron directamente en la puerta de embarque. Según su abogado, Todd Pomerleau, los funcionarios le pidieron hablar con un “representante de servicio al cliente”, pero cuando se acercó la esposaron sin explicación, la llevaron a un vehículo oficial y la trasladaron a un centro de procesamiento.

NEW & IMPT: Any Lucia Lopez Belloca came to the US as a little kid. She's a 19 year old student at Babson.



She appears to have been arrested & illegally removed (it seems in violation a federal court order) from when she was flying to visit her family for Thanksgiving… pic.twitter.com/phpF9pR5Lt — Todd Schulte (@TheToddSchulte) November 26, 2025

Después fue enviada a la oficina de ICE en Burlington y posteriormente llevada a Texas, según AP. Su familia, de acuerdo con Newsweek, perdió contacto con ella durante casi dos días, hasta que recibió una llamada desde Honduras informando que ya había sido deportada. Para su llegada tuvo que localizar la casa de sus abuelos, pues no vivía allí desde su infancia.

La explicación oficial y la orden de deportación antigua

Según Reuters, ICE sostiene que actuó sobre una orden de deportación vigente, supuestamente emitida hace varios años.

De acuerdo con The Boston Globe, un especialista en políticas migratorias confirmó que López Belloza aparentemente tenía una orden de deportación de 2017 emitida “en ausencia”, un mecanismo que puede activarse cuando los inmigrantes no reciben notificaciones actualizadas y las citaciones llegan a direcciones antiguas. Su abogado asegura que ella nunca tuvo oportunidad de defenderse y que la deportación ignoró una orden federal que debía protegerla durante 72 horas.

La vida de Lopez Belloza: estudiante, sin antecedentes y criada en EE.UU.

Según AP y Newsweek, López Belloza llegó a Estados Unidos cuando era una niña pequeña y se crió junto a sus padres y hermanos en Texas. Este año comenzó su primer semestre en Babson College, donde estudiaba negocios con la intención de ayudar a su padre a expandir su negocio de sastrería. Su abogado añadió que él mismo le había confeccionado trajes para futuras entrevistas y pasantías.

Su familia afirmó a Newsweek que la joven había viajado varias veces el último año para visitar universidades, sin que ningún problema migratorio surgiera en esos viajes, lo que los llevó a pensar que cualquier asunto pendiente había quedado resuelto. Además, no tenía antecedentes ni registros que la colocaran como prioridad para deportación.

Según AP, sus dos hermanas pequeñas, de 2 y 5 años, son ciudadanas estadounidenses. Su abogado lamentó que, en lugar de pasar su primer Thanksgiving universitario con ellas, la joven fue separada de su familia sin aviso ni oportunidad de argumentar su caso.

¿Qué puede ocurrir ahora?

De acuerdo con AP y Reuters, la defensa de López Belloza buscará reabrir el caso e intentar revertir la deportación alegando violaciones graves al debido proceso. Sin embargo, cualquier intento por traerla de regreso podría tardar semanas o incluso meses.

