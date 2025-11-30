Organizaciones convocan a resistir ante ICE tras arrestos en protesta en Nueva York

Activistas y organizaciones en defensa de los migrantes llamaron a los neoyorquinos a seguir resistiéndose a la aplicación de las leyes migratorias federales, un día después de que los manifestantes se enfrentaron con el Departamento de Policía de Nueva York mientras intentaban impedir que ICE realizara operaciones en Chinatown.

Además, presionaron a la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, para que retirara los cargos contra las personas arrestadas durante los altercados.

Lo anterior luego de que la policía informó que varias personas fueron detenidas después de que un grupo bloqueara la calle y varias salidas, y arrojara escombros, pero no han proporcionado un recuento ni han detallado los cargos específicos.

“We will not apologize for stepping up to protect our neighbors…the actions we witnessed yesterday did not it keep NYers safe…wr will not apologize for being a sanctuary city,” says @JumaaneWilliams pic.twitter.com/E4ORJh8iGP — New York Immigration Coalition (NYIC) (@thenyic) November 30, 2025

El defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, abogó por seguir participando en manifestaciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “de forma pacífica” para no dar a los agentes “una excusa para venir con más fuerza”.

“No nos disculparemos por intervenir y protegernos los unos a los otros (…). Estamos inmensamente orgullosos de los neoyorquinos que se han presentado cada vez que los agentes de ICE han venido a intentar abusar de nuestros vecinos”, apuntó Williams, según informa el medio local Gothamist.

“Algunas personas fueron rociadas con gas pimienta al azar, otras fueron arrojadas al suelo violentamente. ¿Para qué? La ciudad de Nueva York ha sido una ciudad santuario durante décadas”, declaró Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en la manifestación del domingo. “Todo lo que la gente ama de la ciudad de Nueva York se debe a quienes la construyen”.

Hannah Stauss, miembro de la organización Hands off NYC, también llamó a resistir ante ICE y aseguró que, aunque los agentes “son hombres fuertes con armas”, se vuelven “mucho menos atrevidos” en este tipo de enfrentamientos, “porque nosotros somos muchos más que ellos”.

Por su parte, la concejal de la ciudad de Nueva York Shahana Hanif recordó que Nueva York es una ciudad santuario y que la policía local “no debería estar colaborando con las tácticas perjudiciales” de ICE.

“Nuestras comunidades inmigrantes merecen seguridad y dignidad, no miedo”, declaró Hanif.

