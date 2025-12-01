Hospitalizan a tres inmigrantes que cayeron de la valla fronteriza en San Diego

El pasado viernes 28 de noviembre, tres inmigrantes fueron hospitalizados tras sufrir una peligrosa caída desde la valla fronteriza de 9 metros de altura, en la zona de Otay Mesa, San Diego, California.

El incidente ocurrió en Drucker Lane y La Media Road, un área cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, cuando los tres individuos intentaron cruzar la frontera sin documentos y cayeron desde la estructura que divide Estados Unidos de México, reseñó NBC San Diego.

De acuerdo con Candace Hadley, oficial de información pública del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, los equipos de emergencia fueron despachados alrededor del mediodía tras recibir el reporte de la caída.

Los tres inmigrantes, dos hombres y una mujer, fueron encontrados por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes confirmaron que los afectados parecían haber caído de la valla fronteriza.

A pesar de la gravedad de la caída, las autoridades señalaron que las personas estaban conscientes y respirando cuando fueron trasladadas a los hospitales locales.

Las primeras observaciones indicaron que las heridas no representaban un peligro inmediato para su vida, aunque el estado de salud de los tres no fue divulgado al inicio. Según NBC San Diego, el tercero en caer fue trasladado en ambulancia y completamente inmovilizado.

La valla fronteriza en San Diego y el peligro de cruzar ilegalmente

La valla que separa Estados Unidos de México en la zona de Otay Mesa tiene una altura de 9 metros (aproximadamente 30 pies), lo que la convierte en una estructura considerablemente peligrosa para aquellos que intentan cruzarla ilegalmente.

Esta barrera ha sido diseñada para impedir el paso de personas, pero muchas veces se convierte en un desafío mortal para quienes arriesgan sus vidas para ingresar a Estados Unidos.

Según fuentes especializadas, la Patrulla Fronteriza ha aumentado su vigilancia en áreas como Otay Mesa debido a la constante lucha contra el cruce ilegal de inmigrantes.

La infraestructura fronteriza, aunque efectiva en algunos casos, no puede evitar completamente los intentos de cruce y las tragedias que ocurren cuando las personas tratan de eludir las medidas de seguridad, señaló Candace Hadley.

