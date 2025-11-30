Bar en Idaho ofrece cerveza gratis durante un mes a quien ayude a ICE a deportar migrantes indocumentados

Un bar de Idaho, identificado con el nombre de “Old State Saloon”, ofrece a través de sus redes sociales “cerveza gratis durante un mes” a quien dé información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para ayudar y deportar migrantes indocumentados.

“ALERTA: ¡Cualquiera que ayude a ICE a identificar y finalmente deportar a un inmigrante ilegal de Idaho recibirá CERVEZA GRATIS DURANTE UN MES en Old State Saloon!”, se lee en un mensaje fijado en la cuenta de este bar en la red social X antes Twitter.

ALERT: Anyone who helps ICE identify and ultimately deport an illegal from Idaho gets FREE BEER FOR ONE MONTH at Old State Saloon! — Old State Saloon (@OldStateSaloon) November 29, 2025

Ante el anuncio del bar Old State Saloon, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés), compartió la publicación y respondió con un GIF donde se observa a Earl Sinclair, personaje de la serie de televisión “Dinosaurios” de los años 90, dejar caer un vaso y con cara de sorpresa.

La publicación también provocó la reacción de algunos usuarios quienes bromearon y postearon lo siguiente: “Último llamado a los patriotas”; “De repente, la mitad de Seguridad Nacional está borracha”; “Idaho está a punto de tener la frontera más segura de Estados Unidos a medianoche”, entre otros mensajes.

El anuncio de este bar, ubicado en el histórico edificio de la farmacia Orville Jackson, en el centro de Eagle, Idaho, se da dos días después de la celebración por el Día de Acción de Gracias.

