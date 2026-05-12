Trump será sometido a una evaluación médica en un hospital militar de Maryland

El presidente Donald Trump realizará una visita oficial al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el próximo 26 de mayo, como parte de sus evaluaciones médicas y dentales anuales, informó la Casa Blanca mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la administración, la visita incluirá los chequeos preventivos de rutina del mandatario, además de un encuentro con integrantes de las Fuerzas Armadas y personal médico que labora en el complejo hospitalario ubicado en Bethesda, Maryland.

“La visita incluirá las evaluaciones médicas y dentales anuales de rutina del presidente como parte de su atención preventiva regular”, señaló la Casa Blanca a través de un comunicado de prensa.

Además de los estudios clínicos, Trump aprovechará la jornada para convivir con militares y trabajadores del hospital, en reconocimiento “a su servicio, profesionalismo y dedicación a la nación”, según el mensaje oficial.

El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed es uno de los hospitales más emblemáticos de Estados Unidos y ha sido utilizado históricamente para atender a presidentes en funciones, altos mandos militares y veteranos de guerra. Durante su primer mandato, Trump también acudió a este recinto para diversos controles de salud, algunos de ellos seguidos de cerca por medios y analistas políticos debido a la relevancia pública de su estado físico.

Aunque la Casa Blanca no ofreció detalles específicos sobre la agenda completa del mandatario, adelantó que en los próximos días se dará a conocer más información relacionada con el itinerario presidencial y las actividades previstas durante la visita.

El anuncio ocurre en medio de una intensa agenda política rumbo al proceso electoral estadounidense, donde la salud y condición física de los aspirantes presidenciales suele convertirse en tema de debate público y mediático.

Hasta ahora, no se ha informado si los resultados médicos del presidente serán difundidos posteriormente, aunque tradicionalmente las administraciones suelen compartir reportes generales sobre el estado de salud del jefe del Ejecutivo.

Sigue leyendo: