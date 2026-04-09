Suspenden a médico forense por bromear sobre “el gran y hermoso obituario” de Donald Trump

Robert Richard Pfalzgraf, médico forense adjunto del condado de Duval en Jacksonville, fue suspendido rápidamente de sus funciones debido a una publicación donde se mofó ácidamente del presidente Donald Trump.

El doctor en cuestión compartió una fotografía en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, a la cual le agregó una leyenda considerada por algunos republicanos como una idea de mal gusto e irrespetuosa.

“Espero con ansias el gran y hermoso obituario”, escribió haciendo referencia a la legislación presupuestaria denominada Ley “One, Big, Beautiful Bill”, la cual fue publicada el 4 de julio del año pasado con el objetivo de implementar varios recortes fiscales en el presupuesto gubernamental.

La ocurrencia de Bob Pfalzgraf fue destacada por la cuenta Libs of TikTok en la plataforma X y cuestión de horas alcanzó cerca de 890 mil visitas.

Sin embargo, el periódico Daily Mail menciona que al ser detectada por los responsables de la Oficina del Médico Forense del Condado de Duval se giró instrucciones para suspenderlo temporalmente de sus funciones.

Florida medical examiner says he can’t wait for Trump to die



They’re always in the medical field.



Completely unacceptable behavior. pic.twitter.com/UGLmG3JJFu — Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 7, 2026

De acuerdo con OpenPayrolls, la base de datos pública de salarios más grande de Estados Unidos, diseñada para la transparencia, se indica que Robert Richard Pfalzgraf ha trabajado en el mismo lugar desde hace ya cerca de seis años y, como jefe adjunto en el condado de Duval, percibe un salario anual cercano a $290,000 dólares.

Asimismo, en el Departamento de Salud de Florida existe información donde se menciona que el médico en cuestión también tiene licencia para ejercer la medicina en Ohio y Nuevo México

El único antecedente policiaco ligado al doctor Pfalzgraf señala que, en junio de 2021, fue arrestado en Florida por conducir bajo los efectos del alcohol y tras amenazar de muerte a otro conductor.

Aunque se declaró como no culpable de los delitos que se le imputaron, terminó siendo sentenciado a 12 meses de libertad condicional.

A partir de entonces, no existía ninguna señal de conducta inapropiada ligada a Robert Richard Pfalzgraf y hasta el momento se desconoce la razón que lo llevó a burlarse del jefe de la nación, así como también si las autoridades de Florida lo sancionarán.

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