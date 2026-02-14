Obama responde sobre el video racista donde Trump lo exhibió a él y a su esposa como si fueran monos

Después de varios días de permanecer en silencio, Barack Obama, exmandatario estadounidense, respondió ante el controversial video donde el presidente Donald Trump se mofó de él y de su esposa Michelle, al exhibirlos como si fueran monos.

El jueves de la semana pasada, la publicación de un video en la plataforma Truth Social, el cual fue titulado “Trump: Rey de la selva”, se convirtió en tendencia, pues, aunque en la mayor parte de su contenido vuelve a hacer referencia —sin pruebas de por medio— del presunto fraude que provocó la derrota del magnate neoyorquino en las elecciones de 2020, casi al final aparecen los rostros de Barack y Michelle Obama sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo, mientras se escucha la canción “The Lion Sleeps Tonight”, tema de la película “El Rey León.

Sin embargo, horas más tarde, la indignación generada, tanto entre demócratas como republicanos, obligó al personal de la Casa Blanca a retirar el posteo.

Aunque se culpó a una persona ajena al presidente Trump de haber sido el responsable de publicar el video, nunca se proporcionó su nombre ni tampoco si recibió una sanción por dicha acción racista.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Al respecto, durante una entrevista concedida al presentador de podcast Brian Tyler Cohen, Barack Obama lamentó que “la burla y el insulto” hayan reemplazado a la discusión de políticas públicas serias como “una estrategia deliberada para evitar el escrutinio sobre temas urgentes”.

“Lo que estamos viendo no es política, es un circo diseñado para distraer. Se ha perdido el respeto por la dignidad del cargo y por las instituciones que mantienen unida a nuestra democracia”, expresó.

Asimismo, el demócrata de 64 años se mostró decepcionado por la manera en cómo se abusa de las redes sociales para generar distractores.

“Hay una especie de espectáculo de payasos que se está desarrollando en las redes sociales y en la televisión. Lo cierto es que no parece haber vergüenza alguna entre la gente que antes creía que había que tener decoro, decoro y respeto por el cargo. Eso se ha perdido”, enfatizó.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 6, 2026

