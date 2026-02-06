La Casa Blanca retira el video racista donde los Obama fueron expuestos como si fueran monos

La indignación generada por el video publicado en la cuenta del presidente Donald Trump en la plataforma Truth Social, donde los demócratas Barack y Michelle Obama fueron exhibidos como monos, obligó a la Casa Blanca a retirar dicho posteo.

Durante la noche del jueves, la publicación del video titulado “Trump: Rey de la selva” se convirtió en tendencia, pues, aunque en la mayor parte de su contenido vuelve a hacer referencia —sin pruebas de por medio— del presunto fraude que provocó la derrota del magnate neoyorquino en las elecciones de 2020, casi al final aparecen los rostros de Barack y Michelle Obama sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo, mientras se escucha la canción “The Lion Sleeps Tonight”, tema de la película “El Rey León.

Even if this was a Lion King meme, a reasonable person sees the racist context to this. The White House should do what anyone does when they make a mistake: remove this and apologize. https://t.co/53Pv7xXCef — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) February 6, 2026

Dicha situación generó un enorme malestar entre un amplio sector de demócratas y también de ciudadanos republicanos al considerarla racista, como es el caso de Tim Scott, senador de Carolina del Sur, quien criticó severamente al video.

“Rezando para que fuera falso, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió el político afroamericano en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

En un principio, mediante un comunicado, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, trató de minimizar la difusión de la controvertida publicación alusiva a los Obama.

“Esto proviene de un video meme de Internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, escribió.

No obstante, horas después, el posteo del video fue borrado de la cuenta de Trump en la plataforma Truth Social.

Un funcionario citado por la cadena de televisión CBS bajo condición de no revelar su identidad, culpó a una persona ajena al presidente Trump de haber sido el responsable de publicar el video.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el video por error. Ha sido eliminada”, mencionó.

Hasta el momento, Barack y Michelle Obama no han emitido ningún comentario sobre el incidente.

