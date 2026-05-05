La mayoría de estadounidenses dice que Trump no está capacitado para gobernar, revela encuesta

La mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Donald Trump no está capacitado mental ni físicamente para ejercer como comandante en jefe, según revela la reciente encuesta realizada por The Washington Post/ABC News/Ipsos.

El 59% de los encuestados afirmó que Trump carece de la agudeza mental necesaria para liderar el país, mientras que el 40% aseguró que sí está capacitado y el 1% omitió la pregunta. En cuanto a la salud física, el 55% indicó que el presidente no goza de la condición suficiente para gobernar, frente al 44% que opinó lo contrario.

Aumenta desaprobación del presidente Trump

Además, el 54% de los participantes señaló que no considera a Trump un líder fuerte, y el 67% dijo que no reflexiona cuidadosamente sobre decisiones importantes, lo que refleja un creciente escepticismo sobre su capacidad para tomar decisiones estratégicas. Estos resultados coinciden con otras mediciones recientes que muestran un aumento en el índice de desaprobación presidencial.

Entre los factores de preocupación, los encuestados mencionaron la asequibilidad derivada de la guerra con Irán y los aranceles. El cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, ha provocado un aumento en los precios de la gasolina y la energía.

La encuesta indica que el 50% cree que los precios de la gasolina empeorarán el próximo año, mientras que el 21% espera una mejora, el 15% considera que se mantendrán igual y el 13% no está seguro de las condiciones futuras.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que la apertura del estrecho permitirá una baja inmediata en los precios, aunque advirtió que tomará tiempo regresar a los niveles previos al conflicto. Trump, por su parte, afirmó el mes pasado que los costos de gasolina disminuirán “enormemente” antes de las elecciones de mitad de mandato.

Reprueban la guerra contra Irán

Respecto al conflicto con Irán, el 61% de los encuestados opinó que la guerra ha incrementado la amenaza de terrorismo contra estadounidenses. El 11% consideró que la ha reducido, el 26% aseguró que no ha generado diferencia y el 2% omitió la respuesta.

La encuesta se realizó en línea del 24 al 28 de abril con 2,560 adultos estadounidenses y cuenta con un margen de error de 2.2 puntos porcentuales, lo que permite tener una visión representativa de la opinión pública sobre la capacidad y desempeño del presidente.

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