Donald Trump revisa una nueva oferta planteada por Irán para poner fin a la guerra con EE.UU.

El presidente Donald Trump dio a conocer que analiza una nueva propuesta planteada por el gobierno de Irán para poner fin a la guerra que sostiene con Estados Unidos desde el 28 de febrero.

A través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años se mostró poco optimista sobre un plan elaborado por la República Islámica para lograr un acuerdo con Washington orientado a lograr la paz.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, escribió.

Posteriormente, ante un grupo de periodistas que lo abordaron en la pista del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el magnate neoyorquino reiteró que Estados Unidos continúa llevando ventaja en la guerra y por lo tanto está en posición de ser él quien determine las condiciones para marcar el final de la guerra.

“Me hablaron del concepto del acuerdo. Ahora me darán la redacción exacta. Nos está yendo muy bien con respecto a Irán. Repito, quieren llegar a un acuerdo. Están diezmados”, expresó.

Trump considera que falta algún tiempo para ordenar la salida de las tropas estadounidenses del Golfo Pérsico. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Trump incluso no descartó la posibilidad de reanudar la ofensiva militar estadounidense, esto para evitar darle oportunidad a su adversario de reactivarse militarmente dentro de pocos años.

“Si nos fuéramos ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir, pero no nos vamos ahora. Lo haremos de tal manera que nadie tenga que volver dentro de dos o cinco años”, subrayó.

Desde hace algunas semanas, la clave para terminar con el conflicto bélico es garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, lo cual las autoridades iranís se han negado a realizar; en tanto que Estados Unidos ha impuesto otro cierre a la navegación orientado a evitar la entrada o salida de cualquier buque con destino a los puertos petroleros de la República Islámica.

Aunque el gobierno de Pakistán se ofreció como mediador, las negociaciones para llegar a un acuerdo no fructificaron y eso fortaleció una crisis energética a nivel global con consecuencias muy negativas para la economía.

Donald Trump asegura no tener prisa para establecer un acuerdo, pero haber utilizado ya gran parte de su arsenal armamentista y los gastos diarios que implica el desplazamiento de sus mejores portaaviones y más de una docena de buques, así como miles de integrantes de la milicia, lo está orillando a buscar una salida diplomática del conflicto bélico.

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