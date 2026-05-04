EE.UU. presenta estrategia Nacional de Control de Drogas 2026; intensifica guerra contra el fentanilo y cárteles

El gobierno de Estados Unidos publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un ambicioso plan federal que combina acciones de seguridad, salud pública y cooperación internacional para enfrentar la crisis del fentanilo y el consumo de drogas.

El documento, elaborado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, define una respuesta integral para reducir tanto la oferta como la demanda de sustancias ilícitas. Según el informe, esta estrategia “coordina los esfuerzos del gobierno para reducir la disponibilidad y el consumo de drogas”.

El presidente Donald Trump subrayó la gravedad de la crisis, especialmente por el impacto del fentanilo: “Una de las amenazas más graves para la vida de los estadounidenses hoy es la crisis del fentanilo”, que ha causado “un sufrimiento inimaginable a innumerables familias”.

Guerra frontal contra cárteles y tráfico de drogas

La estrategia plantea una ofensiva directa contra organizaciones criminales transnacionales. “La era de la contención ha fracasado… perseguiremos a los cárteles, desmantelaremos sus laboratorios y cortaremos sus cadenas de suministro”, señala el informe.

Este enfoque se alinea con acciones recientes del gobierno, como la designación de cárteles como organizaciones terroristas y operativos federales que han logrado decomisos masivos de drogas, como ejemplo, cita que en una operación reciente, autoridades incautaron 900 mil pastillas de fentanilo y realizaron 146 arrestos, reflejando la coordinación entre agencias.

Además, la estrategia enfatiza el control de precursores químicos y nuevas amenazas. Autoridades sanitarias han advertido sobre la presencia de sustancias como la medetomidina en el fentanilo ilícito, cuya detección aumentó drásticamente en los últimos años.

El plan también pone énfasis en políticas de salud pública. “Debemos prevenir el consumo antes de que comience y ofrecer tratamiento lo antes posible”, indica el documento. Esto incluye ampliar el acceso a medicamentos como la naloxona, campañas educativas y programas de recuperación.

Crisis del fentanilo: de salud pública a seguridad nacional

La estrategia 2026 refuerza la visión del fentanilo no solo como un problema de salud, sino como una amenaza a la seguridad nacional. En ese contexto, el gobierno ha elevado el nivel de respuesta institucional y coordinación internacional para frenar el tráfico desde países como México y el flujo de precursores desde Asia.

Durante la última década, la crisis alcanzó niveles críticos, con más de 100 mil muertes anuales por sobredosis en su punto más alto, muchas relacionadas con opioides sintéticos.

La directora de la ONDCP calificó la estrategia como un compromiso nacional: “No es solo un plan, es una promesa a las familias que han perdido a sus seres queridos”. Añadió que el objetivo es claro: “Nuestro objetivo no es gestionar la crisis, es ganar”.

El documento concluye con un llamado a la unidad política y social para enfrentar el problema: “Esto no puede ser un tema partidista; debe ser una misión estadounidense”.

Con esta estrategia, Estados Unidos busca consolidar un enfoque más agresivo y coordinado frente a la crisis de drogas, combinando acciones de seguridad con políticas de salud pública para contener una de las mayores emergencias del país en las últimas décadas, como cita el documento.

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