Qué se sabe del mortal tiroteo contra un manifestante en Mineápolis a manos de la policía migratoria de EE.UU.

Agentes federales dispararon y mataron a un hombre en Mineápolis este sábado, la segunda persona este mes en morir por disparos de las fuerzas de seguridad en la ciudad durante la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump.

Las autoridades locales identificaron al hombre como Alex Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense que vivía en Mineápolis y trabajaba como enfermero.

Varios videos difundidos en redes sociales muestran un altercado entre los agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre antes del tiroteo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti, que según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.

Sin embargo, testigos presenciales, autoridades locales y la familia de la víctima han cuestionado esa versión, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma. Sus padres acusaron al Gobierno de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo ocurrido. “Por favor, revelen la verdad sobre nuestro hijo”, añadieron.

El incidente, que se produjo dos semanas después del tiroteo mortal de Renee Nicole Good por parte de un agente de inmigración, ha provocado nuevas protestas y renovados llamamientos de los líderes locales para que los agentes federales abandonen la ciudad.

¿Qué ocurrió en los momentos previos al tiroteo?