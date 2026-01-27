Juez federal frena deportación de niño de 5 años y su padre detenidos por ICE en Minnesota

El juez federal de distrito Fred Biery ordenó frenar de manera inmediata la posible deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos recientemente por agentes federales de inmigración en Minnesota.

En su resolución, el juez determinó que cualquier intento de deportación o traslado del padre y del menor queda suspendido de forma inmediata hasta nueva orden judicial. Además, el fallo prohíbe a las autoridades federales moverlos fuera del distrito judicial donde se encuentran mientras el proceso legal siga en curso.

“El Tribunal ordena que los funcionarios federales no trasladen a los peticionarios fuera de este distrito durante la tramitación de este litigio”, señala el documento judicial citado por medios nacionales.

El caso se originó cuando Conejo Arias fue detenido frente a su vivienda en un suburbio de Minneapolis durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ese momento, su hijo Liam se encontraba con él y también fue llevado por los agentes.

Personal de la escuela del menor afirmó que existían adultos disponibles para recibir al niño de manera segura, pero que los agentes migratorios decidieron llevárselo de todos modos. La presidenta de la junta escolar de Columbia Heights Public Schools, Mary Granland, aseguró que varias personas pidieron a los oficiales que no se llevaran al niño.

Imágenes del operativo, en las que se observa a Liam con un gorro azul con orejas de conejo y su mochila escolar, se difundieron rápidamente y provocaron indignación a nivel nacional.

Posturas enfrentadas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Conejo Arias es un inmigrante indocumentado procedente de Ecuador y sostuvo que el niño fue trasladado junto a su padre a solicitud de este durante el operativo.

Sin embargo, el abogado de la familia aseguró que Conejo Arias no ha cometido ningún delito y que cumplió con todos los requisitos legales para solicitar asilo en Estados Unidos, incluyendo su asistencia a las audiencias correspondientes ante la corte de inmigración.

Tras la detención, padre e hijo fueron trasladados a más de 2,000 kilómetros hasta el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, una instalación de ICE destinada a la detención de familias migrantes con niños.

Ante esta situación, Conejo Arias presentó una demanda federal contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; la fiscal general Pam Bondi; y otros funcionarios federales, argumentando violaciones a sus derechos y al debido proceso.

