Stephen Miller acusa a funcionarios de Minnesota de organizar una rebelión en contra del gobierno

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, acusa a funcionarios de Minnesota organizar una “insurgencia” en contra del gobierno federal al incentivar a la ciudadanía a manifestarse en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) efectuados en dicho estado.

La semana pasada, durante operativo efectuado por ICE en Minneapolis, el agente Jonathan Ross le disparó a quemarropa en varias ocasiones a Renee Good, residente de Minneapolis, situación que le causó la muerte.

A partir de ese momento, un sector de ciudadanos ha participado en algunas manifestaciones en contra de la presencia de ICE e incluso se han producido varios hechos violentos en Minnesota.

Al respecto, durante una intervención en el podcast “The Charlie Kirk Show”, Stephen Miller señaló que algunos funcionarios de Minnesota parecieran estar interesados en enfrentar al gobierno federal como si fuera un enemigo externo, lo cual además de erróneo es peligroso.

“Esto es claramente una insurgencia contra el gobierno federal. Están describiendo al gobierno federal como una fuerza de ocupación. Piénsenlo un momento”, indicó.

Las protestas en contra de ICE en Minneapolis han escalado. (Crédito: Adam Gray / AP)

El californiano de 40 años les recordó a quienes se oponen a la detención de extranjeros carentes de estatus legal viviendo en Estados Unidos que sólo existe una ley de inmigración, la cual es necesario implementar en todos y cada uno de los estados sin excepción.

“Tenemos una sola moneda nacional, una sola bandera nacional, una sola Constitución nacional y una sola ley nacional de inmigración. Si se permitiera que cada ciudad y estado ratificara sus propias leyes de inmigración, no habría república ni país, y esa es la propuesta que [el alcalde de Minneapolis, Jacob] Frey, [el fiscal general de Minnesota, Keith] Ellison y [el gobernador de Minnesota, Tim] Walz intentan poner a prueba”, manifestó.

En este sentido, Miller reprobó de manera categórica el posicionamiento asumido por los adversarios políticos del gobierno federal.

“Ahora tenemos a políticos demócratas y a su base de agitadores radicales y violentos usando o intentando usar la fuerza para vetar los resultados de un proceso democrático.

En otras palabras, usan la violencia para invalidar las votaciones. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que está sucediendo”, subrayó.

