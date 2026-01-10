Se contemplan protestas en todo el país debido a los tiroteos registrados en Minneapolis y Portland

Después del par de tiroteos registrados esta semana en Minneapolis y Portland, donde autoridades federales se vieron involucradas, este sábado se espera el surgimiento de una ola de protestas en todo el país.

Indivisible, movimiento social que se ha caracterizado por oponerse a las políticas del presidente Donald Trump, hizo un llamado a la ciudadanía para salir a las calles y protestar en contra de la violencia producida por el personal a cargo de detener a inmigrantes, la cual ya le costó la vida a una mujer.

El jueves, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó a balazos a Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, en Minneapolis, y menos de 24 horas después, personal de la Patrulla Fronteriza en Portland, Oregón, disparó en contra de otros dos ciudadanos quienes terminaron en el hospital.

Mediante un comunicado, Leah Greenberg, codirectora ejecutiva de Indivisible, señaló que un amplio sector de la ciudadanía está cansado de la conducta asumida por los agentes de ICE durante sus operativos y por ello se manifestará en contra.

“Este fin de semana, personas de todo el país se unirán para lamentar, honrar a aquellos que hemos perdido y exigir responsabilidades a un sistema que ha operado con impunidad durante demasiado tiempo.

La violencia de ICE no es una estadística, tiene nombres, familias y futuros asociados, y nos negamos a mirar hacia otro lado o permanecer en silencio”, escribió.

Los operativos para detener a inmigrantes en algunas ciudades han generado malestar entre un amplio sector de la ciudadanía. ( Crédito: Tim Sullivan / AP)

La manifestación convocada por Indivisible cuenta con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y del Grupo 50501, por lo cual se espera la participación de miles de ciudadanos.

Al respecto, Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la ACLU, emitió otra misiva donde exige poner fin a la violencia generada durante los operativos en varias ciudades a cargo de las autoridades migratorias.

“Los tiroteos en Minneapolis y Portland no fueron el comienzo de la crueldad del ICE, pero deben ser el fin. Estas tragedias son simplemente prueba de un hecho: la administración Trump y sus agentes federales están fuera de control, poniendo en peligro nuestros vecindarios y pisoteando nuestros derechos y libertades. Este fin de semana, los estadounidenses de todo el país exigen que se detengan”, indicó.

