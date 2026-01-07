window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump culpa a mujer que ICE mató en Minneapolis durante operativo migratorio

El mandatario defendió la actuación de los agentes y atribuyó la responsabilidad del desenlace a la conducta de la víctima

El presidente Donald Trump reaccionó a la muerte de una persona durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis

El presidente Donald Trump reaccionó a la muerte de una persona durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.  Crédito: Evan Vucci | AP

Avatar de Erika Hernández

Por  Erika Hernández

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente este miércoles la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de una persona durante un operativo en Minneapolis, y sostuvo que el fallecimiento fue consecuencia de las decisiones tomadas por la propia víctima.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia“, manifestó el mandatario a través de su red social.

Afirmó que los agentes actuaron “de acuerdo con los procedimientos” y que el incidente no justifica cambios en la estrategia de control migratorio impulsada por su administración. “Nuestros agentes están haciendo un trabajo increíble en condiciones muy difíciles”, añadió.

Noticia en desarrollo

En esta nota

Donald Trump ICE Minneapolis
Trending
Contenido Patrocinado
Trending