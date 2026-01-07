Trump culpa a mujer que ICE mató en Minneapolis durante operativo migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente este miércoles la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de una persona durante un operativo en Minneapolis, y sostuvo que el fallecimiento fue consecuencia de las decisiones tomadas por la propia víctima.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia“, manifestó el mandatario a través de su red social.

Afirmó que los agentes actuaron “de acuerdo con los procedimientos” y que el incidente no justifica cambios en la estrategia de control migratorio impulsada por su administración. “Nuestros agentes están haciendo un trabajo increíble en condiciones muy difíciles”, añadió.

Noticia en desarrollo