Caucus Hispano del Congreso exige que ICE salga de las calles tras tiroteo mortal en Minneapolis

La muerte de una ciudadana estadounidense tras el tiroteo registrado en Minneapolis donde elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, realizaban un operativo, provocó la reacción del Caucus Hispano del Congreso quienes pidieron la salida de ICE de las calles.

“La mortal tragedia que tuvo lugar hoy en Minneapolis es el resultado directo de la política irresponsable de la administración Trump de excesos violentos en contra de los inmigrantes y los ciudadanos americanos que los rodean. Queda claro que la administración busca crear un ambiente de miedo, violencia y brutalidad federal que pone a todas nuestras comunidades bajo riesgo”, señaló.

Caucus Hispano del Congreso exige que ICE salga de las calles tras muerte de ciudadana estadounidense en operativo. Crédito: Tom Baker | AP

El Caucus Hispano del Congreso precisa que los elementos de inmigración deben regresar a su trabajo principal que es la de “proteger a nuestra nación a través de investigaciones profesionales”.

“Antes de que todos los hechos fueran siquiera de conocimiento público, la Secretaria Noem ya había acusado a la víctima de terrorismo doméstico. La evidencia preliminar en video cuenta otra historia, una en la cual la violencia mortal pudo haber sido fácilmente evitada”, afirmó el liderazgo hispano en un comunicado.

Asimismo, acusó a la administración del presidente Donald Trump de justificar la violencia con más violencia, y exigió que la gente debe permanecer tranquila en sus hogares y lugares de trabajo.

“Juntos usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para asegurar transparencia absoluta en todas las investigaciones por venir, y obtendremos rendición de cuentas sin excepción para los responsables de esta innecesaria tragedia.”, concluyó la misiva firmada por representantes del Liderazgo del Caucus Hispano del Congreso.

