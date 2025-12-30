ICE lanza advertencia a indocumentados sobre agresiones a agentes

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una nueva advertencia a los inmigrantes indocumentados durante operativos en su contra: evitar agredir a los agentes federales o de lo contrario enfrentarán acusaciones judiciales.

“ADVERTENCIA: ¡Agredir a un agente de ICE es un delito federal grave!“, publicó ICE en su cuenta oficial de X.

Agregó a los indocumentados que ya están en Estados Unidos en forma irregular, por lo que sería mala idea sumar un delito federal a su caso.

“Ya estás aquí ilegalmente y te enfrentas a la deportación. ¿De verdad quieres añadir a la lista el agredir a un agente federal? ¡Vaya decisión!”, dice el mensaje. “Te procesaremos”.

Organizaciones que defienden a inmigrantes y abogados han recomendado a indocumentados y sus familias no agredir a agentes federales, debido a que eso puede complicar sus casos ante una corte migratoria, pero la advertencia de ICE va más allá ante el amago de acusaciones federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE han intensificado su postura en contra de cualquier obstáculo que consideren para que agentes federales realicen su trabajo.

En septiembre, el DHS indicó que que grabar y publicar videos de agentes constituye “violencia” y se amagó con presentar cargos contra quienes graben y fotografíen a agentes realizando redadas migratorias en sus comunidades, a pesar de las protecciones de la Primera Enmienda.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, declaró: “Procesaremos con todo el peso de la ley a quienes acosen ilegalmente a los agentes del ICE”.

Previamente la secretaria del DHS, Kristi Noem, hizo acusado violencia contra agentes federales, en medio de protestas por los operativos contra cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal.

“Cualquier cosa que los amenace a ellos y a su seguridad [a los agentes], por lo que se refiere a la divulgación de información personal, es decir, a grabarlos en video durante sus operaciones”, dijo Noem.

La organización Electronic Frontier Foundation recuerda que no es delito grabar a los agentes federales, pero destaca la importancia de no intervenir en sus actividades.

“Tienes derecho a grabar a los agentes de las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones oficiales en público. Mantén la calma y sé cortés”, dice parte se su guía. “No interfieras con las fuerzas del orden. Si eres un transeúnte, mantente a una distancia segura de la escena que estás grabando. Puedes tomar fotos o grabar vídeo y/o audio. Las fuerzas del orden no pueden ordenarte que te marches por el hecho de estar grabando, pero pueden ordenártelo por razones de seguridad pública, incluso si estás grabando”.

Una recomendación de abogados migratorios durante operativos de ICE es que los inmigrantes no opongan resistencia al arresto y mucho menos con violencia.

