Demandan a ICE por condiciones inhumanas en centro de detención en California

Siete personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) demandaron a la administración Trump por las condiciones inhumanas en la instalación privada California City Detention Facility, la más grande de California, localizada en el condado de Kern.

La denuncia presentada por siete personas, que pretenden representar a todos los detenidos que se encuentran bajo custodia de las autoridades de inmigración, detalla las condiciones que enfrentan los inmigrantes recluidos en ese centro de detención:

Condiciones Punitivas : Incluyen viviendas insalubres, escasez de alimentos y agua, temperaturas muy frías y restricciones a las visitas familiares.

: Incluyen viviendas insalubres, escasez de alimentos y agua, temperaturas muy frías y restricciones a las visitas familiares. Aislamiento forzoso : Causado por confinamientos frecuentes, falta de acceso a la programación y excesivo confinamiento solitario.

: Causado por confinamientos frecuentes, falta de acceso a la programación y excesivo confinamiento solitario. Atención médica inadecuada : Priva a las personas de tratamientos cruciales para el cáncer, afecciones cardiacas potencialmente mortales, diabetes y otras necesidades médicas graves.

: Priva a las personas de tratamientos cruciales para el cáncer, afecciones cardiacas potencialmente mortales, diabetes y otras necesidades médicas graves. Abandono de personas con discapacidad : Falta de intérpretes de lengua de señas, sillas de ruedas y otros elementos esenciales para una vida segura.

: Falta de intérpretes de lengua de señas, sillas de ruedas y otros elementos esenciales para una vida segura. Invasión de la libertad religiosa : Confiscación de alfombras de oración, velos e incluso textos sagrados.

: Confiscación de alfombras de oración, velos e incluso textos sagrados. Denegación de acceso a asesoría legal: Demoras de semanas para las llamadas legales y largas esperas para visitas presenciales.

La instalación de California City, anteriormente bajo el control del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, fue reabierta este año por ICE con un contrato con la empresa privada CoreCivic por $130 millones de dólares y con vigencia hasta 2027.

Desde su reapertura, ha sido muy criticada por los detenidos, que la describen como una “cámara de tortura”, mientras que la comunidad expresa su indignación por las condiciones deplorables en las que se encuentra.

En septiembre, más de 100 personas de varios pabellones hicieron una movilización para exigir el fin de muchos de los abusos que se denunciaron.

Los demandantes son: Fernando Gómez Ruiz, Fernando Viera Reyes, José Ruiz Cañizales, Yuri Alexander Roque Campos, Sokhean Keo, Gustavo Guevara Alarcón y Alejandro Mendiola Escutia.

“Ningún ser humano, inmigrante o no, debería ser sometido a estas condiciones horrendas. Espero que la sociedad tome conciencia del abuso, la negligencia, la indiferencia y el trato injusto al que estamos siendo sometidos, y que no haga la vista gorda”, dijo uno de los demandantes, Gustavo Guevara.

“No es justo que, por ser inmigrantes, crean que pueden tratarnos así“, agregó Guevara.

La demanda “Gómez Ruiz y otros contra ICE” se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Busca reparar las violaciones a la Primera y Quinta Enmienda, así como a la Ley de Rehabilitación.

Los demandantes están representados por la Oficina de Derecho Penitenciario, el bufete Keker Van Nest & Peters LLP, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes.

Unas cuatro semanas después de su reapertura, Disability Rights California llevó a cabo una visita de seguimiento y encontró que la instalación no satisface las necesidades básicas de las personas, no proporciona acceso a atención médica esencial y emplea a personas que acosan a los detenidos.

“El trato que reciben las personas detenidas en el centro de detención de California City es un ejemplo más del absoluto desprecio de ICE por los derechos y la dignidad de las personas bajo su custodia“, dijo el abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, Kyle Virgien.

“El acceso a necesidades básicas como alimentación, atención médica y asistencia letrada no es mera sugerencia, sino derechos constitucionales que corresponden a todas las personas detenidas“, añadió el abogado.

Con 2,560 camas, la instalación de California City es el mayor centro de detención de inmigrantes de California, y actualmente concentra a más de 800 personas.

Según CoreCivic, se espera que alcance su máxima capacidad a principios de 2026 debido a que ICE continúa admitiendo más inmigrantes por las continuas redadas en California.

