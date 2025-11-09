Familia pide respuestas tras retención de niña de 2 años por ICE en Los Ángeles

Familia hispana pidió que las autoridades aclaren el motivo por el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retuvo durante cuatro horas a una niña de 2 años tras el arresto de su padre, de nacionalidad estadounidense durante un operativo en Los Ángeles.

María Ávalos, abuela de la pequeña Luna, dijo que agentes federales de inmigración se llevaron a su nieta, Luna, tras el arresto de su padre, Denis Quiñones, durante una redada en una tienda Home Depot de Los Ángeles.

“Mi nuera me habló y me dijo: ‘Se llevaron a Luna, se llevaron a Luna’“, recordó María Ávalos, en entrevista con la cadena Univision.

Ávalos dijo que la pequeña estaba en su asiento en la parte trasera del vehículo cuando agentes de ICE sacaron a Denis del auto, por la fuerza, para arrestarlo.

La abuela pudo rescatar a su nieta de la custodia federal después de cuatro horas hasta que mostró a las autoridades una copia del acta de nacimiento de Luna para confirmar su parentesco.

El incidente ocurrió el 4 de noviembre cerca de la tienda Home Depot de Cypress Oak, lugar donde los agentes federales de inmigración llevaban a cabo un operativo, en el que arrestaron a cinco inmigrantes, presuntamente jornaleros, originarios de México y Guatemala.

Las imágenes de la pequeña Luna retenida por los agentes de ICE se volvieron tendencia en las redes sociales, lo que causó indignación entre los miembros de la comunidad.

La abuela de Luna reconoció que sintió temor tras descubrir que su nieta estaba rodeada de los oficiales de inmigración.

“¿Qué tal que a una pistola se le va un disparo o algo, no? Y sentía miedo por ella. Desesperación (por su hijo Denis) por no poderlo ayudar, por no poder estar ahí”, expresó María Ávalos.

Para Ávalos, tanto el arresto de Denis como la retención de Luna por parte de los agentes de ICE fueron acciones totalmente injustificadas.

“Nomás quería defender a su niña, por eso él forcejeaba a sentarse, que no lo movieran, estaba esperando que alguien llegara por la niña“, aseguró la abuela.

María consideró que la experiencia va a dejarle una huella negativa a la menor.

“Pienso que sí le va a afectar, porque ella nomás ponía cuidado para todas partes, viendo para todas partes, y su mamá dice que le pregunta por su papá“, añadió Ávalos.

De acuerdo con el reporte de las agencias de inmigración, Quiñones agredió con rocas y un martillo a los oficiales federales. Sin embargo, hasta este domingo no se han mostrado pruebas de dichas agresiones.

“No hay nada donde se observe que él estaba agresivo hacia ellos. Sí se tira al piso, pero por lo mismo que no quiere que se llevaran a su niña“, expresó la madre de Denis Quiñones.

Ávalos aseguró que la situación de Luna era lo que más le preocupaba al hombre hispano.

“Fue lo primero que preguntó cuando habló con la mamá: ‘¿Y mi niña?’“, mencionó Ávalos.

Denis Quiñones, de 32 años, es ciudadano estadounidense.

Según la denuncia, se le acusa únicamente de posesión ilegal de arma de fuego y municiones, ya que las autoridades encontraron en su automóvil una pistola envuelta en un paliacate. Además, tenía condenas previas por violencia doméstica de 2014.

El hombre hispano debe presentarse ante un juez federal, audiencia en la que espera que se aclare el motivo por el que, a pesar de no haber cargos de asalto, se produjo su arresto y un operativo con tal nivel de fuerza.

Además, también se espera que se aclare bajo qué autoridad federal los agentes se llevaron y retuvieron a la pequeña durante cuatro horas.

