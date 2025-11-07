“¿Soy el siguiente?”: Coalición lanza campaña contra redadas de ICE en Los Ángeles

Instituciones comunitarias de Los Ángeles lanzaron el jueves una respuesta coordinada a las redadas de ICE en Los Ángeles, presentando imágenes iluminadas de gran formato de angelinos en apoyo a sus vecinos detenidos.

Las imágenes se exhibirán cada noche a partir del 6 de noviembre en la Fundación Comunitaria de California, LA Plaza Cultura y Artes y el Museo Nacional Japonés Americano, en el centro de Los Ángeles.

Junto a las fotografías, se mostrarán breves historias de las personas detenidas, incluyendo ciudadanos estadounidenses.

California Community Foundation (CCF) publicó un comunicado en X que describe esta campaña: “Durante meses, agentes del gobierno, ocultos tras máscaras, se han estado llevando a nuestros vecinos. Angelinos de todo Los Ángeles, con la valentía de mostrar sus rostros, se están empezando a preguntar: “¿Soy el siguiente?”.

La campaña comunitaria plantea una pregunta urgente: si se detiene a personas sin respetar sus derechos constitucionales, ¿quién está a salvo?

“Nos preguntamos ‘¿Soy el siguiente?’ porque cuando se arrebatan los derechos fundamentales, cualquiera puede ser detenido, por cualquier motivo”, declaró Miguel A. Santana, presidente y director ejecutivo de CCF en un comunicado de prensa enviado a La Opinión.

“Si se puede privar a alguien de su derecho a la libertad de expresión, protesta o creación, si se puede atacar a alguien por su raza, religión, identidad o a quién ama, todos estamos en peligro. Hasta que se restablezca la justicia, nadie está a salvo. Ninguno de nosotros. Cualquiera de nosotros podría ser el próximo”, dijo Santana.

Un soldado de la Guardia Nacional de California que fue movilizada a Los Ángeles por el gobierno de Trump en junio de 2025. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Además, un sitio web de la campaña permitirá a los angelinos enviar sus propias fotos para mostrar su apoyo.

Junto con CCF, las organizaciones participantes son LA Plaza de Cultura y Artes, el Museo Nacional Japonés Americano (JANM), el Museo de Arte Latinoamericano (MoLAA) y el Centro de Recursos de Arte Social y Público (SPARC).

Leticia Rhi Buckley, directora ejecutiva de LA Plaza de Cultura y Artes, declaró: “Mantenemos nuestro firme compromiso de amplificar las voces y experiencias de la comunidad latina, utilizando nuestro espacio como testimonio de nuestra herencia y santuario de pertenencia, y seguimos atentos a lo que sucede en Los Ángeles”.

Edward James Olmos, el aclamado actor nominado al Premio Óscar y activista por la justicia social, se unió a la campaña: “A lo largo de mi vida, he contado historias que reflejan nuestra identidad como estadounidenses: nuestro coraje, nuestras luchas y nuestra humanidad compartida. Ser estadounidense nunca ha tenido que ver con el color de nuestra piel, sino con la integridad de nuestro corazón”, declaró Olmos.

“Hoy, esas verdades están siendo atacadas, y este proyecto representa un llamado moral a defenderlas. Por eso presto mi rostro, mi voz y mi corazón a esta causa, con todo mi ser” concluyó Olmos.

El actor George Takei también se ha sumado a la campaña. Con tan solo cinco años, fue uno de los miles de estadounidenses de origen japonés encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial sin cargos, ni audiencias, ni pruebas de delito alguno.

El Museo Nacional de Historia y Cultura Estadounidense (JANM, por sus siglas en inglés) en Little Tokyo es el lugar donde más de 37,000 estadounidenses de origen japonés procedentes de Los Ángeles abordaron autobuses con destino a los campos de concentración estadounidenses en 1942.

