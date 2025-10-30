Jornaleros de Los Ángeles son sorprendidos por operativo migratorio en Home Depot

Una redada de agentes federales de inmigración sorprendió a jornaleros que se encontraban en el área del Home Depot localizado en Van Nuys Boulevard, en el vecindario de Panorama City, en Los Ángeles, con el arresto de más de una docena de personas.

Testigos dijeron que agentes encapuchados y armados descendieron de varios vehículos, que no estaban claramente identificados como policiales, para arrestar a jornaleros que se encontraban en el estacionamiento de la tienda en busca de trabajo.

Los arrestos se registraron cuando las camionetas de los agentes federales se estacionaron frente al área donde se reúnen cada mañana decenas de trabajadores.

Sigue leyendo: Vendedora liberada tras arresto por ICE en junio en Home Depot de Los Ángeles

De acuerdo con las personas que presenciaron el operativo, más de 12 agentes participaron en la redada de inmigración.

Al principio, los jornaleros pensaron que en los vehículos viajaban posibles empleadores que buscaban contratar a trabajadores para alguna obra.

Sigue leyendo: ICE detiene a padre de marino de EE.UU. en Home Depot de Orange

Cuando descubrieron que eran agentes federales de inmigración, los trabajadores intentaron escapar corriendo en distintas direcciones y buscando refugio en varios negocios cercanos, como una clínica y una tienda de conveniencia 7-Eleven.

Uno de los trabajadores, que logró evitar ser detenido al ocultarse en una camioneta de vendedoras ambulantes que ofrecían tamales en el lugar, dijo que su empleador fue uno de los arrestados durante el operativo.

Sigue leyendo: Mujer hospitalizada tras ser arrestada por ICE en Home Depot de Los Ángeles

Los agentes federales arrestaron a 11 de los jornaleros en el estacionamiento frente a la tienda Home Depot, 2 de los trabajadores fueron detenidos en el establecimiento 7-Eleven, mientras que uno más fue arrestado en la clínica.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades federales no habían especificado el número de personas arrestadas durante la redada en la tienda Home Depot de Panorama City ni los motivos específicos de operativo de inmigración.

Sigue leyendo:

· Agentes federales arrestan a dos personas en Home Depot de Hollywood

· Operativo en Los Ángeles acaba con la detención de cuatro inmigrantes

· Condenan nueva y violenta redada de ICE en Home Depot de Westlake en Los Ángeles