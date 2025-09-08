Agentes federales arrestan a dos personas en Home Depot de Hollywood

Agentes federales de inmigración arrestaron a dos personas durante una redada que llevaron a cabo la tarde de este domingo en una tienda Home Depot en Los Ángeles.

El operativo ocurrió en la tienda Home Depot localizada en 5600 de West Sunset Boulevard, a un costado del Freeway 101, en Hollywood.

Testigos grabaron en video la redada llevada a cabo por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el momento en que detuvieron al menos a dos personas y las metieron en un vehículo que no estaba identificado como policial.

Sigue leyendo: Operativo en Los Ángeles acaba con la detención de cuatro inmigrantes

En las grabaciones se observa cuando una de las personas arrestadas es rociada con gas pimienta por uno de los agentes de CBP.

Varias persona que se encontraban en el lugar se acercaron a los vehículos en que viajaban los agentes federales con las personas detenidas cuando intentaban salir del estacionamiento de la tienda.

Las tiendas Home Depot están entre los lugares donde los agentes federales llevan a cabo redadas para arrestar a inmigrantes que se acercan a los estacionamientos de esta cadena para ofrecer sus servicios en obras de construcción.

Sigue leyendo: Condenan nueva y violenta redada de ICE en Home Depot de Westlake en Los Ángeles

Los operativos de inmigración ocurren a pesar de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el 1 de agosto una sentencia para mantener la orden de restricción temporal de una jueza sobre la forma en que el gobierno ejecuta las operaciones de control de inmigración en el sur de California.

La orden prohíbe la detención de personas a menos que el agente tenga sospechas razonables de que la persona que se va a detener se encuentra en el país infringiendo la ley de inmigración de los Estados Unidos.

Los agentes no pueden basar esa sospecha únicamente en la raza o etnia aparente de alguien, ni por estar hablando español o inglés con acento, por su presencia en un lugar particular como una parada de autobús o un lugar donde se recogen a jornaleros, o por su tipo de trabajo.

Sigue leyendo: ICE arresta a ocho personas en redada en Los Ángeles

Desde que se intensificaron las redadas de inmigración en Los Ángeles y el sur de California, varias tiendas Home Depot han sido objeto de redadas de inmigración.

En la tienda Home Depot de Hollywood, en Sunset Boulevard, ocurrió una redada el 19 de junio, cuando varias personas fueron arrestadas por las fuerzas federales de inmigración, entre ellas un ciudadano estadounidense.

Las agencias federales cumplen con las órdenes del gobierno en relación con el control migratorio, que fue una de las promesas electorales de Donald Trump.

Sigue leyendo: Cuatro detenidos en una redada más en Home Depot de Los Ángeles

Hasta el 7 de septiembre, cerca de 61,000 inmigrantes habían sido arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 20 de enero, cuando inició el segundo mandato del presidente Trump, según datos públicos e internos de ICE y CBP.

Alrededor del 29.9% de los detenidos tenía condenas penales; el 25.6% tenía cargos penales pendientes; el 45% estaba como “otros infractores de la ley de inmigración”, y el 11.6% fue sometido a un proceso acelerado de deportación.

Sigue leyendo:

· ‘¡La migra está aquí!’: ICE arresta a jornaleros en North Hollywood

· Grupo latino de derechos civiles pide a Home Depot que limite la presencia de ICE

· Hombre muere atropellado al huir de ICE, en Los Ángeles