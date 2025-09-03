Operativo en Los Ángeles acaba con la detención de cuatro inmigrantes

Cuatro jornaleros fueron arrestados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un operativo de inmigración que llevaron a cabo en una tienda Home Depot de la ciudad de Paramount, en el condado de Los Ángeles.

La detención de los cuatro trabajadores ocurrió en el estacionamiento de la tienda dedicada a la venta de productos de construcción localizada en 6400 de Alondra Boulevard, en Paramount.

De acuerdo con algunos testigos, los agentes de CBP rodearon a un grupo de jornaleros que se encontraba en el lugar, sin darles tiempo para intentar huir de la redada.

Sigue leyendo: Condenan nueva y violenta redada de ICE en Home Depot de Westlake en Los Ángeles

“La verdad, me dio impotencia, me dio tristeza, cerré las puertas y me fui para no ver“, dijo Claudia, quien fue testigo del momento en que los agentes federales de inmigración se llevaban a las personas que se encontraban cerca del lugar donde estaba en su vehículo.

“Miré que corrían y vi que un carro pasó, y una señora dijo: “¡inmigración!’“, dijo otra mujer, identificada como Angie, que también presenció el momento en que detenían a los jornaleros.

Beto, jornalero que logró evitar el arresto durante el operativo, aseguró que quedó paralizado en el momento en que llegaron los agentes federales.

Sigue leyendo: ICE arresta a ocho personas en redada en Los Ángeles

“Rodearon, no dieron tiempo de correr ni nada. Me dieron ganas de correr, pero, al mismo tiempo, dije: ‘Me quedo aquí'”, expresó.

La redada en la tienda Home Depot en Paramount forma parte de los operativos que las agencias federales intensificaron desde el 6 de junio en el área de Los Ángeles y el sur de California.

Los agentes tienen como uno de sus objetivos frecuentes en el área de Los Ángeles las tiendas Home Depot, donde acuden los jornaleros, la mayoría inmigrantes indocumentados, para ofrecer su mano de obra en construcciones.

Sigue leyendo: Cuatro detenidos en una redada más en Home Depot de Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que se han detenido más de 5,000 inmigrantes desde junio, a pesar de que la mayoría de ellos no tiene un historial delictivo.

Esta semana, el presidente Donald Trump advirtió que reforzará la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en otras ciudades santuario, como Chicago, Nueva York, Seattle y Portland.

Sigue leyendo:

· ‘¡La migra está aquí!’: ICE arresta a jornaleros en North Hollywood

· Grupo latino de derechos civiles pide a Home Depot que limite la presencia de ICE

· Hombre muere atropellado al huir de ICE, en Los Ángeles