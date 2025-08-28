ICE arresta a ocho personas en redada en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración arrestaron a ocho personas durante una redada que se llevó a cabo este jueves en una tienda Home Depot de Los Ángeles, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El operativo ocurrió en la tienda Home Depot ubicada en el 1675 de Wilshire Boulevard, en el área de Westlake, que está a unos pasos del Centro de Jornaleros CARECEN, y la misma tienda donde el 7 de agosto los agentes federales llegaron en un camión de transporte rentado de Penske.

La tienda Home Depot de Westlake ha sido objetivo de los agentes federales de inmigración al menos en tres ocasiones durante los últimos meses.

Sigue leyendo: ‘¡La migra está aquí!’: ICE arresta a jornaleros en North Hollywood

Durante la redada de este jueves, los agentes llegaron en camionetas sin identificación, y tras llegar a la zona de inmediato descendieron para detener a los inmigrantes.

“Mucha gente corrió de un lado a otro, gente tropezando, gente cayendo, personas frenéticas que trataban de encontrar un lugar seguro, sin saber si iban a ser detenidos o no“, relató Joshua Erazo, quien trabaja en el centro laboral de CARECEN.

Un testigo que fue entrevistado por la cadena ABC dijo que, en el momento en que vio la llegada de los agentes, comenzó a gritar en español: “¡ICE está aquí!”.

Sigue leyendo: Grupo latino de derechos civiles pide a Home Depot que limite la presencia de ICE

La persona, que no proporcionó su nombre, mencionó que los agentes estaban enmascarados y que llevaban armas.

El centro laboral de CARECEN cerró sus puertas desde la mañana de este jueves y los agentes federales no intentaron entrar en su local.

“No los vi portar ninguna orden judicial, no los vi identificarse ni preguntar por alguien en específico. Me parece que simplemente estaban deteniendo a quién podían”, dijo Erazo.

Sigue leyendo: Hombre muere atropellado al huir de ICE, en Los Ángeles

Es frecuente que los agentes federales llevan a cabo sus redadas en tiendas Home Depot, especializada en productos de construcción, por lo que inmigrantes indocumentados acuden a ofrecer sus servicios.

Durante el operativo de inmigración que se hizo en esta tienda el miércoles 6 de agosto, los agentes federales arrestaron al menos a 16 personas.

El zar fronterizo Tom Homan declaró este jueves que habría un aumento en el número de redadas en todo el país, incluido en el sur de California.

Sigue leyendo: Cuatro detenidos acusados por interferir en operativo de inmigración en Los Ángeles

“El 70% de las personas que arresta ICE son delincuentes, ¿y el otro 30%? Amenazas a la seguridad nacional. Hemos arrestado a miles de personas que representan una amenaza a la seguridad nacional“, dijo Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un comunicado en relación con el operativo de inmigración que se llevó a cabo este jueves en Westlake.

“Tres de los arrestados tenían amplios antecedentes penales por delitos que incluyen permanencia en el país con visa vencida, posesión de una sustancia controlada y hurto mayor. Un individuo también tenía una orden final de deportación de un juez de inmigración”, dijo el DHS.

Sigue leyendo: Confirman 37 arrestos en redadas de ICE en tiendas Home Depot de Los Ángeles

La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN), convocada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), expresó su profunda preocupación por el operativo que los agentes federales llevaron a cabo este jueves en el Home Depot.

“Nos preocupa lo que solo puede describirse como un acto de terror y una redada indiscriminada de vendedores ambulantes latinos, jornaleros y personas que hacían sus actividades cotidianas“, expresó LARRN en un comunicado.

“Esta redada racista y sin orden judicial marca la cuarta vez que se allana este Home Depot desde el 6 de junio, incluyendo el infame uso de un camión de alquiler de Penske. Los informes indican que entre 8 y 15 personas fueron detenidas la mañana de este jueves“, agregó.

Sigue leyendo: Un incidente más de arresto de jornaleros en Home Depot de Los Ángeles

La red mencionó que se siguen llevando a cabo redadas a pesar de la entrada en vigor de la Orden de Restricción Temporal (TRO) dictada por una jueza federal el 11 de julio y ratificada el 1 de agosto por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que prohíbe los operativos en el sur de California.

“El uso excesivo de la fuerza, los ataques a hombres y mujeres latinos que estaban en esa esquina y el aparente incumplimiento de las normas de seguridad comunitaria de los agentes federales son inquietantes, podrían constituir una violación de la TRO vigente y deben ser investigados”, dijo.

Sigue leyendo:

· Familia preocupada por salud de vendedora detenida por ICE en Hollywood

· Demanda al DHS manifestante herido en redada de ICE en Ventura

· Familia busca justicia tras arresto de niño con discapacidad en Los Ángeles