Condenan nueva y violenta redada de ICE en Home Depot de Westlake en Los Ángeles

Agentes federales realizaron otra redada de ICE el jueves afuera de un Home Depot en Westlake, cerca de MacArthur Park, en Los Ángeles, en un lugar que ha sido el objetivo de múltiples redadas para detener a inmigrantes.

Ocho personas fueron arrestadas el jueves durante una redada de inmigración en un Home Depot del Distrito de Westlake, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El operativo se llevó a cabo cerca del Centro de Jornaleros CARECEN, ubicado junto al Home Depot.

Esa zona ha sido objeto de al menos tres redadas de inmigración en los últimos meses.

En un video de vigilancia, se puede ver el uso de gas lacrimógeno. En un momento dado, una persona intentó correr y fue perseguida por un agente. Cayó al suelo, se levantó e intentó correr de nuevo.

El zar fronterizo de la Casa Blanca de Trump, Tom Homan, prometió el jueves un aumento de las redadas en todo el país, incluyendo el sur de California.

“El 70% de las personas que arresta ICE son delincuentes… ¿quiénes son el otro 30%? Amenazas a la seguridad nacional. Arrestamos a miles de personas que representan amenazas a la seguridad nacional”, declaró Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado que dice: “Tres de los arrestados tenían amplios antecedentes penales por delitos que incluyen permanencia vencida, posesión de una sustancia controlada y hurto mayor. Una persona también tenía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración”.

La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN) condena la redada de ICE

La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN), una red convocada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), emitió un comunicado sobre la redada del jueves, expresando su profunda preocupación por la redada.

“Estamos consternados por lo que solo puede describirse como un acto de terror y una redada indiscriminada de vendedores ambulantes latinos, jornaleros y personas que realizaban sus actividades cotidianas”, se lee en el comunicado enviado a La Opinión.

“Esta redada racista y sin orden judicial marca la cuarta vez que esta tienda Home Depot ha sido allanada desde el 6 de junio, incluyendo el infame uso de un camión de alquiler de Penske. Los informes indican que entre 8 y 15 personas fueron detenidas la mañana del jueves”.

“Además, se lanzó gas lacrimógeno sin motivo aparente, salvo para aumentar la confusión y el terror. El video también muestra a un hombre siendo golpeado en la cara por un agente federal mientras estaba inmovilizado contra el suelo”.

“Es importante señalar que, incluso después de la entrada en vigor de la Orden de Restricción Temporal (TRO) el mes pasado, siguen produciéndose aparentes violaciones y posible discriminación racial por parte de agentes federales, lo que constituiría un flagrante incumplimiento de la ley”, continúa el comunicado.

“El uso excesivo de la fuerza, los ataques a hombres y mujeres latinos que se encontraban en esa esquina y el aparente incumplimiento de las normas de seguridad comunitaria por parte de los agentes federales son profundamente preocupantes, podrían constituir una violación de la TRO vigente y deben ser investigados”.

