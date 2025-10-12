ICE detiene a padre de marine de EE.UU. en Home Depot de Orange

El padre de un marine de los Estados Unidos fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una tienda Home Depot en el condado de Orange.

Mauricio Prado, de 45 años y padre de cinco hijos, entre ellos un miembro de la Armada de Estados Unidos, fue arrestado la mañana del 6 de octubre cuando acudió a la tienda localizada en la ciudad de Santa Ana para comprar productos de construcción.

La detención de Prado fue grabada con un teléfono celular por un amigo del padre hispano mientras les pedía a los agentes de inmigración que se quitaran las máscaras en el momento en que esposaban al padre de familia.

Sigue leyendo: Hechos de la semana en inmigración: hay una escalada de operativos de ICE

“Iba a Home Depot a comprar materiales para ir a trabajar. Uno de sus amigos le iba a dar trabajo”, expresó Kristal Navarro, la hija mayor de Mauricio Prado, a la cadena ABC.

De acuerdo con Kristal, su padre es la única fuente de ingresos de la familia, conformada por su madre y tres de sus hermanos menores que todavía vive en casa.

Kristal dijo que su otro hermano, Jacob, es miembro de la Marina de los Estados Unidos, protegiendo al país que ahora intenta deportar a su padre.

Sigue leyendo: Nuevas marchas contra Trump se organizan en el sur de California

“Únicamente con ver su rostro, se asustó. Conociendo a mi padre, probablemente se preguntaba: ‘¿Qué hice mal?‘ Él no es un delincuente”, agregó la hija del hispano arrestado por ICE.

Los agentes federales de inmigración llevan a cabo redadas en tiendas Home Depot de Los Ángeles y del sur de California donde arrestan a jornaleros, muchos de ellos indocumentados, que ofrecen sus servicios para obtener un trabajo.

Los operativos de ICE se incrementaron desde el 6 de junio en el sur de California por instrucciones de la administración Trump para detener a inmigrantes y deportarlos del país.

Sigue leyendo: Un inmigrante más fallece bajo custodia de ICE en California

Navarro dio que su padre, originario de México, llegó a los 17 años a los Estados Unidos y no tiene antecedentes delictivos. Kristal mencionó que Mauricio intentó una vez arreglar su condición migratoria en el país, pero no pudo pagarla.

“No tenemos miles de dólares sueltos. Lo intentó, ¿sabes?, pero desafortunadamente no fue posible en ese momento“, agregó la hija de Prado.

Durante años, Mauricio Prado se concentró en trabajar y en sacar adelante a su familia, asistiendo a los partidos de voleibol de sus hijos y apoyándolos en alcanzar sus metas.

Sigue leyendo: ICE retuvo a inmigrante esposado a cama de hospital en Los Ángeles por un mes

Cuando Jacob se unió a la Marina, Kristal dijo que esperaba que su servicio pudiera ayudar a su padre a través de un programa conocido como “Parole in Place”, que ofrece estatus legal temporal y autorización de trabajo a familiares directos de militares estadounidenses.

Sin embargo, la familia siente que la esperanza de solucionar el estatus migratorio de Mauricio parece cada vez más lejana.

“Es difícil. Muy difícil porque él no está aquí”, expresó Beatriz García, esposa de Mauricio, y mencionó que su hijo Jacob está pasando por un momento difícil al estar lejos de su familia cuando su padre se encuentra detenido por las autoridades federales de inmigración.

Sigue leyendo: Agentes federales arrestan a inmigrante en lavado de autos en Los Ángeles

“No es justo. Él iba a trabajar para intentar mantener a su familia. Eso no debería ser un delito”, agregó la madre de los cuatro hijos de Mauricio Prado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en relación con el arresto de Mauricio Prado, el 6 de octubre en el Home Depot de Santa Ana.

“Detuvimos a 8 indocumentados de México, Guatemala y Venezuela, uno tenía una orden final de deportación, dos aceptaron una salida voluntaria en 2007 y Silverio Estrada López enfrentó cargos por manejar bajo la influencia del alcohol. Mauricio Prado Díaz estuvo entre los detenidos”, dijo el DHS.

Sigue leyendo: Marchan para pedir alto a las redadas y al odio

Kristal Navarro creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas que le ayuden a la familia a afrontar los gastos legales de su padre y para cubrir las necesidades de su familia.

Sigue leyendo:

· Preocupa a líderes guatemaltecos que se exponga a migrantes en Festival Chapín

· Familia de mexicano fallecido en custodia de ICE en California busca justicia

· Los Ángeles ofrece $5,000 a pequeños negocios afectados por redadas de ICE