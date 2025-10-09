Nuevas marchas contra Trump se organizan en el sur de California

Para el sábado 18 de octubre, con el lema “No Kings Day”, se preparan más protestas en numerosas localidades del sur de California y en todo Estados Unidos para protestar contra las políticas de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con los organizadores, se describe el evento como “un día nacional de desafío”, como segunda edición de protestas después de las que se llevaron a cabo el 15 de junio.

Las manifestaciones de junio ocurrieron poco más de una semana después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificara las redadas en Los Ángeles y en condados del sur de California, lo que provocó violentas manifestaciones por la presencia de los agentes federales.

Durante los enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de policía, las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos y munición no letal en sus intentos de dispersar a las personas.

Ante las protestas, el presidente Trump federalizó a la Guardia Nacional de California para desplegarla en las calles de Los Ángeles, así como el envío de 700 marines, con el argumento de salvaguardar instalaciones federales.

Los organizadores de las manifestaciones del 18 de octubre dijeron que los nuevos movimientos sociales responden a lo que consideraron “tomas autoritarias de poder” por parte del gobierno federal.

En su comunicado, dijeron que la administración Trump enviaba agentes enmascarados a las calles de las ciudades, lo que causaba miedo entre las comunidades inmigrantes.

Después de las operaciones migratorias en California, las agencias federales extendieron sus operativos a ciudades como Chicago, Nueva York, Houston y Portland, ciudad de Oregon a la que el presidente Trump envió soldados de la Guardia Nacional de California.

Este jueves 9 de octubre, una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

Para el 18 de octubre, se programan más de 30 manifestaciones en diversas localidades del sur de California como Los Ángeles, Santa Mónica, Pasadena, Long Beach, Palm Springs, Huntington Beach y San Diego, entre otras.

Las protestas tendrán lugar en diversos horarios a lo largo del sábado 18 de octubre.

Los diversos grupos que convocan a las manifestaciones enfatizaron que las protestas pretenden ser demostraciones no violentas de oposición.

Para obtener más información relacionada con las manifestaciones del 18 de octubre y actualizaciones sobre la ubicación exacta de las protestas, se puede consultar este enlace.

