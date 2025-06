Donald Trump descarta sentirse un rey como pretenden hacerlo ver sus opositores

El presidente Donald Trump asegura estar lejos del concepto de rey que sus detractores están utilizando para generarle problemas ante la ciudadanía debido a su orden de enviar a miembros de la Guardia Nacional para frenar las protestas en Los Ángeles, California.

Desde el fin de semana, en la capital del “Estado Dorado” se han llevado a cabo manifestaciones en repudio a la detención masiva de inmigrantes efectuada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en colaboración con otras agencias.

Al difundirse imágenes de civiles enfrentándose con policías y de vehículos incendiados, con el objetivo de contener a los inconformes con su plan de deportaciones, el presidente Trump ordenó el envío de 4,000 integrantes de la Guardia Nacional; en tanto que el Pentágono desplegó a cerca de 700 marines para proteger edificios y funcionarios federales.

Este sábado, cuando Donald Trump esté celebrando su cumpleaños, en varios puntos del país se llevarán a cabo manifestaciones en contra de sus políticas. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Dicha medida causó indignación entre los líderes de varias organizaciones defensoras de los extranjeros carentes de estatus legal y de derechos humanos, quienes —a través de redes sociales— están convocando a la ciudadanía a participar en varias manifestaciones anti-Trump denominadas “Sin Reyes”, la cuales se realizarán el sábado en distintos estados del país a la misma hora en que en Washington se efectuará un desfile militar con el objetivo de celebrar el 250 aniversario del Ejército y de paso el cumpleaños 79 de Donald Trump.

Cuestionado sobre los eventos promovidos en contra suya atribuyéndole una presunta pose de rey asumida desde su retorno a la Casa Blanca firmando decenas de órdenes ejecutivas para frenar la inmigración, reforzar la seguridad en las fronteras e imponer aranceles a más de 100 países, el republicano de 78 años descartó que dicho concepto pueda ser aplicado para su persona.

“No me siento como un rey; tengo que pasar por el infierno para que se aprueben las cosas. Un rey diría: ‘No voy a conseguir esto’. Un rey nunca habría tenido el mandato de California para siquiera hablar, no tendría que llamar a Mike Johnson y Thune y decirles: ‘Chicos, tienen que lograr esto’. No, no somos un rey. No somos un rey en absoluto“, expresó haciendo alusión a una resolución del Congreso que acababa de firmar para anular una norma estatal de California que habría eliminado gradualmente la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035.

