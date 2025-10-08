ICE retuvo a inmigrante esposado a cama de hospital en Los Ángeles por un mes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retuvo a un inmigrante esposado a una cama de hospital por más de un mes sin presentarle cargos después de sufrir la fractura de una pierna durante una redada que se llevó a cabo en un centro de lavado de autos en Los Ángeles.

La jueza federal Cynthia Valenzuela emitió el fin de semana una orden de restricción temporal que requiere que las autoridades federales de inmigración retiren a los agentes que mantienen bajo custodia a Bayron Rovidio Marín, además de ordenar que le quiten las esposas en el Harbor-UCLA Medical Center.

Hace más de un mes, Rovidio Marín fue arrestado por los agentes federales durante un operativo de inmigración en un lavado de autos en el área de Carson.

Sigue leyendo: Agentes federales arrestan a inmigrante en lavado de autos en Los Ángeles

De acuerdo con los informes, Rovidio Marín estaba bajo vigilancia permanente, sin poder hablar en privado con médicos o asesores legales, desde que fue arrestado y lesionado durante el operativo de Aduanas y Protección Fronteriza en el lavado de autos.

Tras su detención, el hispano fue transferido a la custodia de ICE, de acuerdo con “Los Angeles Times”.

“Actualmente, se encuentra detenido bajo restricciones que limitan su acceso a un abogado, profesionales médicos y familiares“, dijo la jueza Valenzuela al emitir su orden del 4 de octubre.

Sigue leyendo: Marchan para pedir alto a las redadas y al odio

“Ha sido interrogado por funcionarios del gobierno mientras presentaba dolor y estaba bajo los efectos de medicamentos. No puede hacer llamadas telefónicas y permanece esposado a una cama de hospital a pesar de tener una pierna rota que le impide caminar”, agregó la jueza.

Hasta este miércoles, ICE no ha presentado cargos en contra de Rovidio Marín por violar las leyes de inmigración, no le ha fijado una fianza, no ha emitido un Aviso de Comparecencia ni ha iniciado los trámites para un proceso de deportación.

La jueza, en su orden de restricción temporal, dijo que el gobierno no había logrado probar que Marín violara alguna ley o regulación, además de no demostrar que representa un riesgo de fuga.

Sigue leyendo: Preocupa a líderes guatemaltecos que se exponga a migrantes en Festival Chapín

Abogados de inmigración de Estados Unidos dijeron a un tribunal que la situación migratoria de Rovidio Marín se determinaría tras ser dado de alta del hospital, aunque los abogados del hispano dijeron que su arresto durante 37 días sin cargos es una violación de la Constitución de Estados Unidos.

La ley federal requiere que el gobierno proporcione a una persona arrestada sin orden judicial un motivo de su arresto dentro de dos días, una regulación que se suspende únicamente en circunstancias extraordinarias.

La jueza Valenzuela hizo referencia a los ataques del 11 de septiembre de 2001 como “circunstancias extraordinarias” que retrasaron el debido proceso para los detenidos no ciudadanos, y considero que Rovidio Marín había estado detenido durante más tiempo.

Sigue leyendo: Familia de mexicano fallecido en custodia de ICE en California busca justicia

“Durante 37 días, nuestro cliente soportó tratamiento médico y recuperación con agentes de ICE en su habitación las 24 horas del día y los siete días de la semana“, dijeron Cynthia Santiago, abogada del Centro de Trabajadores de Lavado de Autos CLEAN, y Nicolas Thompson-Llera, abogado de CHIRLA.

“Lo interrogaron mientras sufría dolor y estaba bajo los efectos de medicamentos. No le permitieron ver a su familia y le retiraron el acceso a las llamadas telefónicas“, agregaron los abogados.

La orden de restricción temporal emitida por la jueza Cynthia Valenzuela expira el 18 de octubre.

Sigue leyendo:

· Los Ángeles ofrece $5,000 a pequeños negocios afectados por redadas de ICE

· ICE arresta a 10 trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles

· Recién casado acusa a federales de engañar a su esposa para ser arrestada por ICE en LA