Denuncian uso de máscaras de Halloween por agentes de ICE en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración fueron vistos en los recientes días usando supuestas máscaras de Halloween mientras hacían sus patrullajes en Los Ángeles, denunció un grupo comunitario en favor de los derechos de los inmigrantes.

La Patrulla de Paz del Área del Puerto aseguró que cada día observan a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando salen de la Base de la Guardia Costera de Estados Unidos Los Ángeles/Long Beach, en Terminal Island.

El grupo dijo que el 28 de octubre vieron al menos a dos agentes usando máscaras de Halloween, imagen que difundieron en sus redes sociales.

Uno de los agentes que conducía un vehículo usaba lo que parecía ser una máscara de payaso, mientras que otro usaba una máscara de “Chucky”, de la franquicia de películas de terror “Child’s Play”.

De acuerdo con la cadena CBS, cuando se le solicitó un comentario sobre los agentes que usaban máscaras en sus patrullajes en Los Ángeles, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, respondió: “¡Feliz Halloween!”

En California, desde que los agentes federales intensificaron sus redadas contra miembros de la comunidad inmigrante, el 6 de junio, han llevado a cabo los operativos con el rostro cubierto, en su mayoría con pasamontañas.

Los agentes de inmigración con el rostro cubierto ha sido un tema de controversia en el estado. En septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a la mayoría de los agentes, incluidos los de ICE y DHS, a taparse el rostro mientras están en servicio.

“A ICE, (que) no usa máscaras, ¿de qué tienen miedo? ¿Van a hacer cumplir la ley? Presenten una identificación”, declaró Newsom el 20 de septiembre tras firmar el Proyecto de Ley No a la Policía Secreta SB 627.

El fiscal federal interino de Estados Unidos en Los Ángeles, Bill Essayli, aseguró que Newsom no tiene jurisdicción sobre cómo operan los agentes federales.

“No vamos a seguirla. La ley no tiene fuerza ni efecto sobre las agencias federales. El estado de California no tiene jurisdicción para regular nada de lo que hacemos en el gobierno federal y he instruido a nuestros agentes para que la ignoren“, dijo Essayli.

Las redadas de inmigración no se han detenido en Los Ángeles y en el sur de California después de casi cinco meses desde que se intensificaron.

