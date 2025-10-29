Manifestantes y agentes federales de inmigración se enfrentan en el condado de Ventura

Agentes federales se enfrentaron con un grupo de manifestantes mientras llevaban a cabo un operativo de control de inmigración la mañana de este miércoles en el condado de Ventura.

El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes federales de inmigración, al parecer, se dirigían a un edificio de apartamentos en la cuadra 400 de North A Street, en la ciudad de Oxnard.

De acuerdo con el alcalde de Oxnard, Luis McArthur, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutó una orden federal aproximadamente a las 6:00 a.m. de este miércoles.

La cadena ABC informó que testigos aseguraron haber visto a un adolescente visiblemente afectado porque sus padres y otros familiares estaban siendo detenidos por los agentes, lo que no ha sido confirmado por funcionarios del DHS.

La presencia de los agentes federales atrajo la atención de varias decenas de manifestantes, que se colocaron justo fuera del cordón policial, algunos de ellos con pancartas.

Cuando los agentes comenzaban a retirarse, algunos manifestantes rompieron la cinta policial, momento en que ocurrió el enfrentamiento.

Cuando algunas de las personas que protestaban avanzaban hacia los agentes federales de inmigración, al menos dos oficiales fueron vistos rociando gas pimienta contra los manifestantes.

En un comunicado publicado en las redes sociales, McArthur aseguró que el Departamento de Policía de Oxnard no estuvo involucrado en el operativo de inmigración.

“Los agentes utilizaron gas lacrimógeno mientras se preparaban para partir, al parecer porque los manifestantes intentaban bloquearles el paso e impedir sus esfuerzos“, escribió el alcalde de Oxnard, quien hizo referencia a informes que reportaban el arresto de dos personas.

En el lugar se observó a uno de los vehículos implicados en el operativo, que no tenía distintivo alguno, y que parecía tener la ventana trasera destrozada.

Los agentes federales se marcharon del lugar sin más incidentes, pero los manifestantes expresaron que ya estaban cansados de las redadas de inmigración en la ciudad de Oxnard.

“Es terrible. En Oxnard hay inmigrantes por todas partes. Da igual si tienes papeles o no”, dijo a la cadena ABC Estefany Núñez, residente de Oxnard.

“Siempre ha sido una ciudad a la que la gente viene a trabajar en el campo. Son personas que pagan impuestos, son padres y madres, y están atacando los lugares donde trabajan, los lugares donde llevan a sus hijos a la escuela. ¡Es ridículo!”, agregó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) vinculó el operativo de este miércoles en Oxnard con la persecución de dos residentes que supuestamente interfirieron con las redadas de julio en las granjas de cannabis de Glass House en Camarillo y Carpintería.

Las autoridades federales informaron que Isai Carrillo, de 31 años, había sido arrestado, mientras que Virginia Reyes, de 32 años, se encontraba prófuga.

Carrillo y Reyes enfrentan cargos de conspiración para obstruir o perjudicar a un agente federal, delito que conlleva una pena de hasta cinco años en una prisión federal.

Zero tolerance. During the summer we warned the public that anyone who engages in any violence will eventually be brought to justice. Today we are delivering on that promise and will continue to hold those who violated the law accountable. https://t.co/d8al2o7PoA — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 29, 2025

Los fiscales aseguraron que Reyes ayudó a crear un bloqueo que acorraló a los agentes federales durante la redada de julio, mientras que Carrillo atacó a los vehículos de las fuerzas de inmigración cuando estos utilizaron un camino de tierra como una ruta alternativa para escapar.

“Carrillo y otros lanzaron piedras contra los vehículos del gobierno, causándoles daños e hiriendo a un empleado federal contratado”, dijeron los funcionarios en el comunicado.

“No se tolerará ningún tipo de violencia contra los agentes del orden. Durante el verano advertimos al público que todo aquel que cometa actos de violencia será llevado ante la justicia. Hoy cumplimos esa promesa“, agregó el fiscal federal interino Bill Essayli.

