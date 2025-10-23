Vendedora liberada tras arresto por ICE en junio en Home Depot de Los Ángeles

Una vendedora ambulante fue liberada cuatro meses después de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio durante una redada en una tienda Home Depot de Hollywood.

Emma Crespín de Paz, de 58 años, recuperó su libertad después de pagar una fianza tras ser detenida por agentes federales mientras vendía comida en el exterior de una tienda Home Depot en Hollywood durante un operativo de inmigración hace cuatro meses.

La abogada de la vendedora hispana dio que el recurso legal interpuesto fue el “Habeas Corpus” que, en materia de inmigración, permite a una persona detenida impugnar la legalidad de su arresto ante un tribunal federal después de habérsele negado una fianza.

“Pensé que nunca iba a salir”, declaró Crespín de Paz a la cadena Telemundo tras abandonar el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto acompañada de su abogada, quien logró su liberación tras el pago de una fianza.

De Paz regresó a su casa, donde le esperaban sus cuatro hijos.

Al recordar el día de su arresto, Crespín de Paz relató cómo fue sometida por los agentes federales de inmigración.

“Uno me pescó de aquí atrás y me llevó junto a mis compañeras, otras compañeras que otros agentes las habían agarrado”, expresó la mujer hispana.

Durante ese operativo en el Home Depot de Hollywood, los agentes de ICE arrestaron al 16 personas. Crespín de Paz fue hospitalizada después de su detención tras presentar problemas de salud, lo que preocupó a sus familiares.

Pese a su delicado estado de salud, un juez de inmigración negó la liberación de la hispana por ingresar al país sin documentos hace 23 años.

Ante la negativa del juez, la abogada de Emma interpuso el recurso legal de “Habeas Corpus” para conseguir su libertad con el pago de una fianza, argumentando que su arresto fue ilegal.

La abogada de inmigración Karla Navarrete, quien representa a Emma Crespín de Paz, dijo que en una audiencia se determinará si un juez puede cancelar la deportación de la vendedora hispana y posiblemente otorgarle un estatus temporal, o bien, continuar con su deportación del país.

“También sometimos un alivio para ella de una visa U porque, como vendedora ambulante, fue atacada en sus ventas“, dijo la abogada.

Crespín de Paz dijo que, desde su arresto por ICE, padece temblor en las manos. Por temor, no piensa regresar a vender comida afuera de la tienda Home Depot de Hollywood, sitio en el que ofreció sus alimentos durante más de 20 años.

“Ellos, a veces, no respetan la decisión de un juez. Siento una gran tristeza porque adentro (del centro de detención), no veo criminales, veo gente inocente“, expresó la vendedora ambulante.

La mujer hizo referencia a sus compañeras con las que compartió una celda en el centro de procesamiento de Adelanto, con quienes creó un grupo de oración y a quienes no ha olvidado.

“No están solas. Las amo en el amor de Cristo. Bendiciones“, les deseó.

Emma Crespín de Paz tiene el 17 de diciembre una audiencia con un juez de inmigración en el centro de Los Ángeles, una cita en la que espera que le cancelen su orden de deportación y le concedan un estatus temporal por su caso pendiente de una visa U.

