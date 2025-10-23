Director de ICE advierte que en Nueva York se incrementarán las detenciones de inmigrantes

Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anticipa que las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal se incrementarán en Nueva York.

Ante el rechazo que han tenido los operativos de ICE en la “Urbe de Hierro”, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el responsable de orquestar la detención y posterior deportación de extranjeros considerados peligrosos para la ciudadanía, dio a conocer la puesta en marcha de acciones más reforzadas para seguir adelante con los arrestos.

“Verán un aumento en los arrestos de ICE porque hay muchos criminales y extranjeros que han sido liberados en Nueva York, específicamente. Nos verán realizando esos arrestos criminales para que la ciudad se vuelva a ser segura”, expresó.

Asimismo, Lyons aseguró que las detenciones de inmigrantes serán resultado de un minucioso análisis realizado por un área de inteligencia descartando así la opción de llevarlas a cabo de manera aleatoria y colateral.

“Definitivamente, se basa en información de inteligencia, no es algo aleatorio. No estamos deteniendo a la gente de la calle. Hubo una razón específica, basada en información de inteligencia criminal y actividad delictiva, por la que nos presentamos en Canal Street”, subrayó.

Los operativos de ICE se han extendido a sitios considerados santuarios de inmigrantes, como es el caso de Nueva York. (Crédito: Steve Helber / AP)

Con objeto de respaldar al titular de ICE, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió un comunicado donde afirmó que, durante el operativo más reciente de ICE llevado a cabo en Nueva York, se logró detener a inmigrantes con graves antecedentes policiacos, los cuales inexplicablemente habían sido liberados con la anuencia de la anterior administración federal.

“El ICE arrestó a nueve inmigrantes con antecedentes penales, incluyendo robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a las fuerzas del orden, falsificación, tráfico de drogas, posesión de drogas y falsificación de documentos. La mayoría de los arrestados fueron liberados en el país por la administración Biden”, indica parte de la misiva.

Al ser considero como un santuario para inmigrantes y al estar gobernado por una demócrata, en Nueva York sus autoridades locales no suelen apoyar a los operativos de ICE, lo cual implica que sus agentes estén más vulnerables de ser atacados mientras tratan de cumplir con la orden emitida por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

