Alcalde de NY, Eric Adams, rechaza que la ciudad coopere con ICE pese a redada en Manhattan

Luego de que agentes federales llevaban a cabo una ofensiva conjunta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra vendedores ambulantes, causando un caos Manhattan, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se deslindó de la redada y reiteró que la ciudad no coopera con este tipo de operativos.

Según un portavoz de Seguridad Nacional dijo: “ICE y sus socios federales, incluidos el FBI, la DEA, la ATF, el IRS-CI y la CBP, llevaron a cabo una operación de cumplimiento de la ley específica basada en inteligencia en Canal Street en la ciudad de Nueva York, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”.

Pese a ello, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que no tuvo ninguna participación en la operación, respaldando los dichos del alcalde Eric Adams: “La ciudad de Nueva York no coopera con las fuerzas del orden federales en deportaciones civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales”.

ICE was seen on Canal Street in Manhattan today.



They were surrounded by people shouting “Shame on You” as they attempted to leave the scene. pic.twitter.com/dvG5XF4qH4 — Christopher Skelly (@Skelly4Liberty) October 21, 2025

Por ser una ciudad santuario, la Policía de Nueva York y otros empleados municipales tienen prohibido cooperar con las autoridades de inmigración.

Se estima que al menos cuarenta agentes de inmigración se presentaron esta tarde a la Canals Street en Manhattan, cerca de los barrios de Chinatown y SoHo, un reconocido punto de vendedores ambulantes.

New York City does not cooperate with federal law enforcement on civil deportations, in accordance with our local laws. While we gather details about the situation, New Yorkers should know that we have no involvement.



Our administration has been clear that undocumented New… https://t.co/SG8ovbRsDl — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 21, 2025

La presencia de los agentes generó caos entre los comerciantes, que recogieron la mercancía que vendían en mesas e intentaron huir y algunos de los que corrían cayeron en la calle mientras eran perseguidos.

De acuerdo con medios locales, al menos cuatro personas fueron detenidas y se desconoce a dónde fueron llevadas, aunque se cree que fueron conducidas a un edificio cercano que alberga oficinas federales donde ICE mantiene a varios inmigrantes con miras a su deportación.

Sigue leyendo:

· Autoridades de Los Ángeles piden esclarecer redadas de ICE

· Kristi Noem afirma que ICE ha detenido a 480,000 inmigrantes y 70% son criminales: ¿es cierto?

· Operativo policial en West Hollywood genera confusión sobre redada de ICE