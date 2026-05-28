Fdel Kuri, exdueño del Veracruz, predice una catástrofe para Emilio Azcárraga Jean

El controvertido exdueño del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, predijo que el dueño de Televisa y del América, Emilio Azcárraga Jean, tendrá que afrontar los graves problemas que representó llevar a México el Mundial 2026, sobre todo por los excesivos gastos que tuvo que realizar.

En entrevista para ESPN, el citado empresario expuso sin dudar que Azcárraga Jean hizo un gran esfuerzo por conseguir 12 juegos para México en un Mundial donde el peso de la organización recayó en Estados Unidos y que ese esfuerzo humano, pero sobre todo económico, podría generar una catástrofe para la empresa Televisa y sobre todo para el América.

? "Mientras traigan un desm… al interior, no caminarán las cosas"



? "Ya se están despedazando"



Las palabras de FIDEL KURI en Generación F pic.twitter.com/720YL0qJ8z — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026

“Claro que es emocionante que se lleve a cabo por tercera ocasión un Mundial en México, pero había que haber calculado el costo beneficio de traer un evento de esta magnitud. Porque tuvo que invertir en la remodelación del estadio con todos los problemas que representa, la tardanza de los arquitectos, el sobrecosto, entonces fueron gastos que asumió él solo”, dijo el empresario.

Kuri Grajales, que tuvo que pasar un tiempo en la cárcel por atreverse a desafiar a la asamblea de dueños del fútbol de México, dijo que es la peor época que observa en el fútbol mexicano: “Traen un desmadre adentro, siguen las traiciones, siguen los golpes bajos, no existe una unidad, no existe la moral para poder llevar a cabo un crecimiento”.

“Ahí está el fondo de inversión, unos aceptaron, otros no, entonces al final dejarán solo a Azcárraga Jean y que se rasque las uñas él solo. Hay que esperar a que acabe el Mundial, donde deseo que la selección le vaya bien, pero donde deben fijarse es en el impacto que representó renovar un estadio como el Azteca. Si era justo que por ocho juegos se tuviera que hacer un gasto que puede impactar las finanzas de Emilio”.

“Sin querer ser ave de mal agüero, expuso que inclusive se podría generar una catástrofe para las finanzas de la empresa de Emilio Azcárraga y esto impactará en el América para poder tener un equipo bien armado, con jugadores de calidad; entonces, insisto, habrá sido una buena decisión conseguir la sede del Mundial; el tiempo lo dirá”, precisó.

? "Mientras traigan un desm… al interior, no caminarán las cosas"



? "Ya se están despedazando"



Las palabras de FIDEL KURI en Generación F pic.twitter.com/yrY2yTjm6t — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026

Expuso para finalizar que seguirá luchando por regresar al Veracruz a la Liga MX, pues al final no le pudieron demostrar que hubiera hecho algún tipo de negocio ilegal en su paso por el fútbol. “Todavía recuerdo las palabras de Enrique Bonilla, el que fue presidente de la Primera División: ‘’No hagas enojar a los poderosos”.

Seguir leyendo:

– “En el América somos de memoria corta”: La advertencia de Emilio Azcárraga Jean para la liguilla

– Emilio Azcárraga visitó al América, ¿hubo jalón de orejas por el fracaso en Concachampions?

– Azcárraga Jean adelanta que el Estadio Azteca no estará listo para el reestreno vs. Portugal











