“En el América somos de memoria corta”: La advertencia de Emilio Azcárraga Jean para la liguilla

Para Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, las conquistas de las Águilas, como son los 16 títulos de Liga y las 17 liguillas disputadas en forma consecutiva, son cosas muy destacadas, pero no por eso se da por satisfecho al asegurar que en su organización son de memoria corta a la hora de buscar los éxitos.

En vísperas de arrancar los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura 2026, el empresario dueño de Televisa, la compañía más importante de televisión en Latinoamérica, destacó que están listos para seguir peleando por la mayoría de éxitos, pues a lo que siempre aspirarán en todas las competencias que participen.

¿OBLIGADOS AL TÍTULO?🔥



“Confío en André Jardine, en los jugadores y la directiva”: Emilio Azcárraga habla de las aspiraciones del América.🦅



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En entrevista para el canal deportivo Fox Sports, Azcárraga mencionó cuáles son las exigencias del equipo y sobre todo del proyecto que encabeza el técnico brasileño André Jardine, que ha dirigido al menos cinco liguillas de Liga MX consecutivas con el Club América, con cuatro finales y un tricampeonato histórico en su palmarés.

“Viene la liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación durante 9 años. A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla porque te beneficia, porque juegas de local, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo”, aseguró el propietario del equipo más ganador y polémico de la Liga MX.

Azcárraga Jean también dijo que el América sabe cómo jugar esta clase de partidos de la liguilla; por esa razón dijo que: “Tanto la directiva, el cuerpo técnico, el plantel y los jugadores saben que en el América se tienen que ganar campeonatos”.

Destacó también en la corta charla que toda organización exitosa tiene que renovarse o morir: “No podemos quedarnos a vivir las cosas, somos de memoria corta y más un equipo como el América, pero sin duda hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros”.

El empresario dijo que están acostumbrados a jugar esta clase de juegos de las finales en donde existe la presión constante: “Estamos en vísperas de la liguilla y no me quiero meter en problemas con el equipo; ellos solo saben que estamos para pelear por los máximos honores”.

¡CONTUNDENTE! 🧐



En entrevista con FOX Azcárraga habló de las aspiraciones que tiene el conjunto azulcrema en la Fiesta Grande y dejó claro que el equipo sabe muy bien que debe ir por el título.https://t.co/dRhZFg2AJD pic.twitter.com/WkKvawJwS2 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

América iniciará su participación en los Cuartos de Final del Clausura 2026 este domingo 3 de mayo cuando reciba en la cancha del Estadio Banorte a Pumas a las 17:00 horas; mientras que el juego de Vuelta lo disputarán ambas escuadras en el Olímpico Universitario el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas.

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