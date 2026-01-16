Emilio Azcárraga otorga voto de confianza a André Jardine en el América

Frente a la serie de rumores de una posible salida del técnico André Jardine por el complicado inicio del América, el propietario de la escuadra de Coapa, Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Ollamani salió al paso de las especulaciones al dar el voto de confianza al técnico brasileño.

La ratificación surgió al término de la reunión que sostuvieron los directivos con el cuerpo técnico y que tuvo el objetivo de refrendar el respaldo institucional a actual proyecto encabezado por el estratega brasileño que vive momentos de incertidumbre, pero que no son diferentes a otros inicios.

Por el lado de los dirigentes estuvieron presentes, Emilio Azcárraga Jean, Joaquín Balcárcel, presidente del Segmento de Futbol de Grupo Ollamani, mientras que por el lado deportivo acudieron André Jardine, el auxiliar técnico Paulo Víctor y Santiago Baños, a un restaurante ubicado en la zona de Bosques de las Lomas.

Los detalles de la reunión

De acuerdo a datos extraoficiales, el empresario Azcárraga Jean otorgó un respaldo total al proyecto deportivo que dirige desde el escritorio Santiago Baños y en la cancha realizan André Jardine y Paul Víctor, resaltando todo el trabajo que han realizado en los últimos tres años.

Inclusive se pudo asegurar que la presencia de Joaquín Balcárcel, Presidente del Segmento Futbol de Grupo Ollamani, generó una mayor relevancia al encuentro, sobre todo por su mayor relación con el entorno deportivo del América

Se asegura que también se dio el espaldarazo y la confianza de que en breve se apuntalara al plantel para tratar de pelear para disputar el torneo Clausura 2026, así como la Concachampions, que es un evento que se le ha negado a las Águilas tener éxito

Desde que llegó al América en el Apertura 2023, André Jardine acumula tres títulos de liga, los cuales fueron parte de un histórico tricampeonato. Además, también levantó la Campeones Cup y tiene marca de 76 partidos ganados, 33 empates y 29 derrotas en 138 juegos dirigidos.

Sin embargo, todos estos logros han quedado atrás, pues en 2025 no ganaron ningún título, además de que se perdieron la oportunidad de ir al Mundial de Clubes. No obstante, este Clausura 2026 tampoco han iniciado conforme a lo esperado. Aun así, Emilio Azcárraga ya respaldó el proyecto de André Jardine.

¿Hay ruptura entre André Jardine y Diego Ramírez?

La reunión también tuvo la intención de aclarar los detalles internos que se han manejado en los medios de comunicación, en donde se asegura que la relación entre André Jardine y Diego Ramírez, que forma parte del grupo de trabajo de Santiago Baños y que tiene mucha relación con el cuerpo técnico.

